Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan tatil pozlarını paylaştı

Chloe Loughnan, Instagram hesabında yaptığı cesur paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Chloe Loughnan İtalya'da tatilde
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Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan sosyal medya hesabından yaptığı dekolteli paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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Chloe Loughnan Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden.
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Serdar Ortaç'ın model eşi Chloe Loughnan İtalya'daki tatilini sürdürüyor
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Coco lakaplı yıldız, tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Coco, Instagram hesabında yaptığı cesur paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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Coco'nun paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.
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Chloe Loughnan'ın fotoğraflarının altına gelen yorumların çoğu şu şekilde:
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-Eşinizin yerinde olsaydım sizi çok kıskanırdım.
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-Serdar Ortaç sizi nasıl kıskanmıyor?
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-Serdar çok şanslı!
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