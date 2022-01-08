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Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür isyan etti! "Coğrafya kaderdir"

08.01.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı sanatçı Seçil Gür geçtiğimiz Cihangir'de bir mekanda sahne aldı. Performansı öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayarak yeni yıllarını kutlayan Seçil Gür, muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara samimi yanıtlar verdi.

Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür isyan etti! "Coğrafya kaderdir"

Yepyeni bir albüm projesinin olduğunu dile getiren başarılı sanatçı, son derece heyecanlı olduğunu dile getirdi. ''Yarına kadar yaşayacağımızın garantisi yok. Bu sebeple elimde ne varsa yaşarken dinleyicilerle buluşturmak istiyorum. Ticari bir kaygım yok. Dijitale bırakılan her eser ölümsüz, bugün dinlenmez yüz yıl sonra kıymetini-değerini bulur. Bu konuda son derece rahatım.'' diyerek sözü müziği kendisine ait olan ve yedi şarkıdan oluşan albümünü kameralar aracılığı ile müjdeleyen Seçil Gür, aşk yaşamadığı dönemlerde daha çok şarkı yazdığını da dile getirdi.

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12 yaşında Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından solfej dersleri alarak başlayan müzikal hikayesinin şuan geldiği noktada çok özel bir kariyere evrildiğininde altını çizen güzel sanatçı Seçil Gür, ''Keşki iki yaşında keman çalmaya başlasaydım. Doğduğum andan itibaren müziğe aşığım. Şimdi bazen dijital ve mecralarda küçük yaşlarda konçertolar çalan çocuklar görüyorum. Son derece hoşuma gidiyor. Bende bu şekilde çok daha küçük yaşlarda müziğe başlamayı, kendimi kanıtlamayı çok isterdim.

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"COĞRAFYA KADERDİR! SARIŞINIM DİYE..."

Coğrafya kaderdir. Sarışınım ve sarışın olduğum için ülkemde tepki çekiyorum. Bizim ülkemizde sarışınlar soğuk, esmerler sıcak ve sevecen kabul ediliyor. Halbuki ben son derece samimi, sevecen ve tatlı olduğumu düşünüyorum.'' diyerek çarpıcı açıklamalarını sürdürdü.
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Son olarak giydiği iddialı kıyafetler ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Seçil Gür, bir muhabirin ''Nazardan korkuyor musunuz?'' sorusuna ''Ben Allah'a çok inanıyorum. Öyle bir durum varsa Allah'a havale ederim. Ayrıca sahnede düşme konusunda da son derece iddialıyım. Şaka bir yana dövmelerin arasına birde nazar boncuğu dövmesi yapma zamanım geldi sanırım'' cevabını verdikten sonra sahnedeki yerini aldı.

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Seçil Gür Serdar Ortaç
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