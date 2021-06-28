Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş bikinili pozlarıyla olay oldu

'Karabiberim' şarkısının klibiyle tanınan İlknur Soydaş, evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti. İş insanı Cem Pole ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki İlknur Soydaş şu sıralar eşi ve arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor.

Karabiberim olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş'ın son halini görenler inanamadı.

Yıllar güzel manken İlknur Soydaş için sanki durmuş gibi. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen İlknur Soydaş'ın bikinili pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın paylaşımlarına beğeni yağdı.



