MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş bikinili pozlarıyla olay oldu

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş bikinili pozlarıyla olay oldu

28.06.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Karabiberim' şarkısının klibinde Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, bikinili pozlarıyla yaşıtlarına taş çıkarttı.

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş bikinili pozlarıyla olay oldu

'Karabiberim' şarkısının klibiyle tanınan İlknur Soydaş, evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti. İş insanı Cem Pole ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki İlknur Soydaş şu sıralar eşi ve arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor.

3

Karabiberim olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş'ın son halini görenler inanamadı.

1

Yıllar güzel manken İlknur Soydaş için sanki durmuş gibi. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen İlknur Soydaş'ın bikinili pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

2

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın paylaşımlarına beğeni yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son röportajı ortaya çıktı: Sıramı bekliyorumBizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son röportajı ortaya çıktı: Sıramı bekliyorum
Madonna'dan İstanbul paylaşımı: Neden bu kadar çok polis var?Madonna'dan İstanbul paylaşımı: Neden bu kadar çok polis var?
Transparan elbisesiyle kusursuz fiziğini sergilediTransparan elbisesiyle kusursuz fiziğini sergiledi
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Son röportajı yürek dağladı

Son röportajı yürek dağladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.