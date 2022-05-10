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Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibinde oynayan İlknur Soydaş'ı görenler tanıyamıyor! Değişimini görenin nutku tutuldu

10.05.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllara damga vuran 'Karabiberim' şarkısında oynayan İlknur Soydaş'ı görenler adeta tanıyamadı. Bambaşka biri haline bürünen İlknur Soydaş, son görüntüsüyle dikkat çekti. Güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Soydaş'ın son hali merak edildi. İşte İlknur Soydaş'ın büyük değişimi.

Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibinde oynayan İlknur Soydaş'ı görenler tanıyamıyor! Değişimini görenin nutku tutuldu

Yıllar önce Serdar Ortaç'ın müzik piyasasını adeta sallayan parçası 'Karabiberim' yeinden gündeme geldi. Herkesin diline dolanan şarkının klibinde yer alan İlknur Soydaş'ın son görüntüsü ortaya çıktı. Yıllar geçmesine rağmen güzelliğini kaybetmeyen Soydaş, takipçilerinden tam not aldı.

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90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısında oynayan oyuncu İlknur Soydaş yeniden gündeme geldi. Yıllar geçmesine rağmen hala güzelliğiyle dikkat çeken Soydaş'ın son hali merak edildi.

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"KARABİBER OLARAK KALMAK HOŞUMA GİTMEDİ"

Nişantaşı'nda muhabirler tarafından görüntülenen İlknur Soydaş, o zamanlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İlknur Soydaş "Klip bana uğurlu geldi fakat sürekli karabiberim klibi ile anılmak beni biraz sıktı, klip sonrası bir çok dizi ve filmde rol aldım fakat 'karabiber' olarak kalmak hoşuma gitmedi" dedi.

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"YENİ BİR KLİP ÇEKERSE OYNAMAK İSTERİM"

Eşi Cem Pole ile bayram tatilini Paris'te geçirdiklerini söyleyen İlknur Soydaş "Serdar Ortaç ile denk geldiğimiz davetlerde sürekli konuşur ve muhabbet ederiz, yeni bir klip çekerse yine oynarım" ifadelerini kullandı.

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İşte İlknur Soydaş'ın Instagram'da son yaptığı paylaşımlar;

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Serdar Ortaç
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