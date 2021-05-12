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Serdar Ortaç’ın sevgilisi Seçil Gür’den dikkat çeken sözler

12.05.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç’ın sevgilisi Seçil Gür, Instagram hesabından yayınladığı bir gönderiyle gündemde. Eski halini eleştiren Seçil Gür, "Uzun uzun zaman önce her gün değişiyordum aynı ay, hatta hafta içinde. Bazen sarışın oluyordum, saçıma göre kıyafet bakıyordum. Bazen de turuncu oluyordum. O zamanlar kendime kızgındım" dedi.

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Serdar Ortaç’ın kendisi gibi şarkıcı olan Seçil Gür, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyle gündemde. Üniversite yıllarını ve o zamanlar olduğu kişiyi eleştiren Gür, şu an neler hissettiğini de dile getirdi.

SEÇİL GÜR: "O ZAMANLAR KENDİME KIZGINDIM"

Bu fotoğrafını paylaşan 35 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Ekran Alıntısı

Uzun uzun zaman önce her gün değişiyordum aynı ay, hatta hafta içinde. Bazen sarışın oluyordum, saçıma göre kıyafet bakıyordum. Bazen de turuncu oluyordum. Gidip yeşil ne varsa bulup, aldığımı hatırlıyorum. Siyaha boyayıp, griye de takmışlığım var. Onlarca, yüzlerce kıyafetime uygun saat, ayakkabı, çanta, takı... Üniversitede arkadaşlarım hatırlar belki. Her gün başka kıyafet, her gün solaryum... Dışımla o kadar meşguldüm ki içimi, iç sesimi hiç duyamadan geçiyormuş günler... Sonra yukarıdan bir uyarı geldi, iç sağlığın kıymeti fikri düştü aklıma. Şimdiki ben 'Yok saatim çizilir mi, yok su geçirir mi, yok saçım, yok kıyafetim...'

Hepsini ellerimle paketleyip, ihtiyaç sahiplerine verdim. Gittim kendime plastik saat aldım. Topuklu ayakkabılarımı rafa kaldırdım. Sadeleşmek günden güne dönüştürüyordu beni. Şimdi her yaz, her kış birkaç parçaya takar üstüme, çıkarım. O zamanlar kendime kızgındım. Şimdi arkadaşlarım kızgınlar boşvermişliğime... Orta yola, daha görecek günlerimizde varacağız... Güzel günlerimiz olsun...

"ONA TESLİM OLMUŞ OLABİLİRİM"

Geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında konuşan Seçil Gür, "Serdar ile birbirimize yoldaşlık yapıyoruz. Biliyorum ki benim kötülüğümü asla istemiyor. O da biliyor ki; ben onun kötülüğünü asla istemiyorum. O anlamda ona teslim olmuş olabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

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Seçil Gür Serdar Ortaç
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