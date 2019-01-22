Serdar Ortaç isyan etti: Lanet olsun

Uzun uğraşlar sonrası Gürcistan’a giriş yapan ve konser veren Serdar Ortaç, önceki akşam Türkiye’ye döndü. Kendisini bekleyen gazetecilere yaşadıklarını anlatan Serdar Ortaç “Benim kullandığım ilaçlarda uyuşturucu olduğunu iddia ettiler. Dünyayı gezdim böyle bir şey ilk defa gördüm. Daha sonra sinirle bu anları sosyal medyadan paylaştım ve söylememem gereken şeyler söyledim” dedi.

SOSYAL MEDYASINI KAPADI

Son zamanlarda aktif olarak kullandığı sosyal medya adresini kapatan ve resimlerini silen Serdar Ortaç, “Lanet olsun sosyal medyasına. Adam bana ‘Sen bunu hak ettin’ yazmış. Ben ne yaptım insanlara ki benden nefret ediyorlar? Ben de hepsini sildim. Biz çocukken Instagram mı vardı?” diyerek gelen yorumlara tepki gösterdi.

