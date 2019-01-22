MAGAZİN

Serdar Ortaç isyan etti: Lanet olsun

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.01.2019 09:13 | Son Güncelleme

Şarkıcı Serdar Ortaç, Gürcistan’a girişte sorunlar yaşamış soyulduğunu açıklamış ve olay olmuştu. Gelen eleştiriler sonrası Ortaç çileden çıktı.

Serdar Ortaç isyan etti: Lanet olsun

Uzun uğraşlar sonrası Gürcistan’a giriş yapan ve konser veren Serdar Ortaç, önceki akşam Türkiye’ye döndü. Kendisini bekleyen gazetecilere yaşadıklarını anlatan Serdar Ortaç “Benim kullandığım ilaçlarda uyuşturucu olduğunu iddia ettiler. Dünyayı gezdim böyle bir şey ilk defa gördüm. Daha sonra sinirle bu anları sosyal medyadan paylaştım ve söylememem gereken şeyler söyledim” dedi.

SOSYAL MEDYASINI KAPADI

Son zamanlarda aktif olarak kullandığı sosyal medya adresini kapatan ve resimlerini silen Serdar Ortaç, “Lanet olsun sosyal medyasına. Adam bana ‘Sen bunu hak ettin’ yazmış. Ben ne yaptım insanlara ki benden nefret ediyorlar? Ben de hepsini sildim. Biz çocukken Instagram mı vardı?” diyerek gelen yorumlara tepki gösterdi.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'
Serhat Eurovision'da yarışacakSerhat Eurovision'da yarışacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren Moray TRT dizisini ti'ye alınca ortalık karıştı

TRT dizisini ti'ye alınca ortalık karıştı

Aleyna Tilki dünyaca ünlü o isimle anlaştı

Aleyna onunla anlaştı: Kendimi kral gibi hissediyorum

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Serhat ikinci defa Eurovision'da yarışacak

Serhat Eurovision'da yarışacak

Bahadır Sağlam: 'Müzik piyasasının yüzde 75’i çöp'

'Müzik piyasasının yüzde 75’i çöp'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.