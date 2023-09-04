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Serdar Ortaç sessizliğini bozdu! Eski eşi Chloe Loughnan 'Takılarımı satıp, kumar oynuyordu' demişti! İddialara bakın ne yanıt verdi

04.09.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde sosyal medya üzerinden açtığı yayınlarla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç eski eşi ile ilgili söylediği sözlerle uzun süre konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir programda ilk kez konuşan Loughnan 'Serdar, takılarımı satıp, kumar oynuyordu' demişti. Ortaç, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşinin bu sözlerine yanıt verdi.

Şimdilerde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Kadınlara dair sözleri büyük tepki çeken 53 yaşındaki Ortaç, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan'ı da hedef almıştı.

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara; ayıp, yazık lan erkeklere" diyen Ortaç, şöyle devam etmişti: 'Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar.'

Serdar Ortaç eski eşi kapak

"O GÜN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Ortaç, sonrasında açtığı bir başka yayında kendisine Loughnan hakkında soru soran bir takipçisine cevap vermiş ve; "Ne bileyim Chloe nerede, bana niye onu soruyorsunuz? Kaç sene olmuş boşanalı. O gün arabada sinir krizi geçirdim, ondan öyle konuştum. Sinir krizi geçiremez miyim, insan değil miyim ben?" açıklamasında bulunmuştu.

Tüm bu açıklamalar karşısında uzun süre sessizliğini koruyan Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde Esin Övet ve Timuçin Güner’in Youtube’da yayınlanan ‘Konuşa Konuşa’ programına konuk oldu ve şaşırtan açıklamalarda bulundu.

program

Chloe Loughnan "Eski kocam kumarı benden daha çok sevdi. Kalkıyordum evde olmuyordu" dedi. Chloe Loughnan ailesinin yanında İrlanda’ya döndüğü zamanlarda Serdar Ortaç'ın, kendisinin takılarını satıp kumar oynadığını iddia etti.

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Ünlü popçu, Loughnan'ın "Takılarımı çaldı" iddiası ile ilgili Söylemezsem Olmaz'a konuştu. Ortaç; "Hepsini duydum... Umurumda değil. Yemin ederim tek umurumda olan konser" dedi. Chloe ile yeniden görüşüp görüşmeyeceği sorulması üzerine Ortaç, "Allah korusun" yanıtını verdi.

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