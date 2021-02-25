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Serdar Ortaç'tan esprili paylaşım

25.02.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç'tan esprili paylaşım

Son dönemde açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Serdar Ortaç, esprili bir paylaşımda bulundu.

Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün takipçilerini gülümseten bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı, kendini başrolünde Jason Momoa'nın yer aldığı 'Aquaman' görseline photoshopladı.

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Fotoğrafların son halini Instagram hesabına ekleyen Ortaç'ın esprili paylaşımları, hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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Şarkcının sosyal medyada gündem olan karelerine, "Çok güzel olmuş", "Aqua Serdar Karabiber'in intikamı" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.


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Serdar Ortaç,
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