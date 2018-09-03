MAGAZİN

Serdar Ortaç’tan İrlanda vatandaşlığı açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 22:42 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından 'İrlanda vatandaşı oldu' şeklindeki söylentilere açıklık getirdi.

Serdar Ortaç’tan İrlanda vatandaşlığı açıklaması

Serdar Ortaç, 2014 yılında İrlanda doğumlu Chloe Loughnan ile dünyaevine girdi. Chloe ile hayatını birleştirdiğinden beri evliliğiyle ilgili sürekli konuşulan Ortaç'ın bu sefer ülkeyi terk edeceği iddia edildi.

İrlandalı eşi aracılığıyla, İrlanda vatandaşı olduğu yönünde iddialar ortaya atılınca Ortaç, sessizliğini bozdu.Serdar Ortaç konuyla ilgili olarak hesabından şunları yazdı:

"Serdar Ortaç İrlanda vatandaşı oldu diye dedikodu çıkmış. İstesem de İrlanda vatandaşı olamam, orada yaşamam lazım ayrıca biz Türkiye'de yaşamaktan çok memnunuz."

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Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç İrlanda Chloe Loughnan

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