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Serdar Ortaç'tan kürtaj ve boşanma açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2019 09:24 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan Ortaç'ın kürtaj yaptırdığı ve boşanacakları yönünde çıkan haberleri sosyal medya hesabı üzerinden sert bir dille yanıtladı. Yaptığı açıklamanın ardından ise Instagram hesabını kitledi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan ile haklarında çıkan boşanma haberlerine isyan etti. Ortaç, eşi Chloe Loughnan Ortaç'ın 'kürtaj' yaptırdığı yönünde çıkan haberlere de 'Bunu söylemesi bile o kadar çirkin ki 'kürtaj oldu o yüzden boşuyor onu' falan... Yalan, yalan, yalan' diyerek tepki gösterdi.

SERDAR ORTAÇ INSTAGRAM'INI KİTLEDİ

Ortaç yaptığı açıklamanın ardından ise Instagram hesabını kısıtlı yaptı.

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İşte Ortaç'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı o açıklaması:

"Arkadaşlar bugün tekrar haberler ortaya çıktı. Dün boşanıyor diyorlardı bugün yine sabah şimdi de Serdar Ortaç'ın hanımı kürtaj oldu o yüzden Serdar Ortaç onu boşamak istiyor diye haberler çıktı.

Bir kadın başka bir kadına böyle bir konuda nasıl konuşabilir? Boşanma konusunda bir sürü dedikodu olabilir ama bu tür bu kadar çirkin bir şey olmaz. Karımın kürtaj olduğu haberi bu son nokta ve çirkin çok çirkin. Böyle şeyler söylenmez. Bunu söylemesi bile o kadar çirkin ki 'kürtaj oldu o yüzden boşuyor onu' falan... Yalan, yalan, yalan."

Bu yalanlamanın ardından iddiayı ortaya atan Eylem İpek ise şunları paylaştı:

“Sevgili magazinseverler, Serdar Ortaç’ın avukatına ‘Beni boşa bu kadından’ dediği ve içinde kürtaj konusunun geçtiği ses kaydı ve benim kendisiyle program sonrası yaptığım görüşmenin ses kaydı bende mevcut.

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Haberler iftiraysa rica ediyorum mahkemeya başvursunlar… Diğer türlü ses kayıtlarını paylaşmam hukuki açıdan doğru olmaz. Bir magazin gazetecisi olarak bu detaylara ulaşıp haber yapmamam işim gereği mümkün değil.”


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