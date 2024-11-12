Serdar Ortaç'tan olay 'intihar' yorumu: Kumara devam edersen sonun...

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınana Serdar Ortaç, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada pişman olduğunu söyledi.

"Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Yani topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hâlâ başıma işler açıyor, nasıl bir illetse... Herkesten özür diliyorum" diyen Serdar Ortaç daha önce de kumar yüzünden 10-15 ev kaybettiğini ve borç batağına düştüğünü söylemişti.

Sosyal medyada kendisi hakkında paylaşımlar yapan Serdar Ortaç son olarak hayranlarını korkutan ifadeler kullandı:

Serdar Ortaç sosyal medyada "İstersen 'bilsem ki' yaz istersen 'bu devirde kimse sultan değil padişah değil' yaz hiçbir işe yaramaz. TOpluma kötü örnek olma. Benim yaptığım hataları yapma. Kumara devam edersen sonun intihar. İçkiyi ve sigarayı bir gecede nasıl bıraktıysam bu illeti de bıraktım. Bekleyelim görelim."

Sosyal medyada Serdar Ortaç fanları bu sözlere "Acil olarak tedavi olman şart" yorumlarında bulundu.