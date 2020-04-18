Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! 30 milyon TL'lik evini onlara bırakacak

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde koronavirüsü salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşadığını ve aylık 120 bin TL’lik kredi borcunu ödemekte zorlandığını söylemişti.

2 Sayfa’ya konuşan Ortaç, ekonomik durumu ile ilgili yeni bilgiler verdi. Ortaç, vasiyetini de açıkladı:

“30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok. Eskiden Büyükada’yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin. Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım.

‘AYLIK 400-500 BİN TL GİDERİM VAR’

Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim. Yine kazanacağım. Bu sefer neyi yapmamam gerektiğini bileceğim. 5 milyon kredi almıştım her ay 118 bin ödüyorum. Onunla bitmiyor ki… Aylık 400-500 bin giderim var.

Boşandığı eşim Chloe Loughnan’a daha nafakayı ödeyemedim. Her ay ödeniyor. Belli bir limite gelince bitiyor. Ömür boyu değil. 2020’nin sonunda biter herhalde. Ödeyemedim ama kız hiçbir şey demedi. Nafakaya gelene kadar elemanlar var yanımda, onların aileleri var…

‘EVİMİ YANIMDA ÇALIŞANLAR ALSIN’

Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi. Benim için 30 sene çalışanlara… İstinye’nin tepesinde evim var. 30 milyon TL… Dünya para ediyor. Ben gidince ne olacak? Yanımda çalışanlar alsın diyorum. Bari benden sonra rahat yaşasınlar.”

