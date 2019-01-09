Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın arası bakın neden açılmış

Chole Loughan, yılbaşına ABD'de Serdar Ortaç'tan ayrı girmişti. Ayrılık iddialarına cevap olarak Serdar Ortaç "Biz her gün konuşuyoruz. Ayrılmıyoruz, boşanmıyoruz. Bu haberler hep sıkıyor boşanmamızı isteyenler çıkarıyor bu haberleri ama bizim herhangi bir soru işaretimiz yok" demişti.

Ancak iki tarafında boşanma haberlerini yalanlamasına rağmen iddialar sürüyor. Magazin gündemini değerlendiren sunucu Eylem İpek Şafak, Serdar Ortaç ve Eşi Chloe Loughnan'ın aylarca devam eden ayrılığının ekonomik nedenler sebebiyle olduğunu iddia etti.

Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a verdiği ekonomik olanakların yetersiz olması nedeniyle, Chole'nin iş hayatı içinde aktif olmak istediğinin altını çizdi.

SORUNLAR TAM OLARAK ÇÖZÜLMEDİ

Serdar Ortaç ve Chole arasında yaşanan ayrılık süreci hakkında konuşan Şafak, Serdar Ortaç ve eşi arasında yaşanan sorunun tam olarak çözümlenmediğini söyleyerek "sorunu çözmüş değiller, sorun tamamen maddiyat" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2,5 aydır yurt dışında bulunduğu için boşanma iddialarını güçlendiren Chloe Loughnan dün gece İstanbul'a döndü.



