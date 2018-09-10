Serdar Ortaç ve Doğukan Manço üzüm suyu çıkardı

Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali kapsamında şarkıcı Serdar Ortaç ve Doğukan Manço konser verdi.

Festival sonunda Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire amirleri, şarkıcı Serdar Ortaç ve Doğukan Manço ile birlikte, ayaklarına çizme giyip, belediye önündeki havuza doldurulan tonlarca Sultaniye üzümünün suyunu çıkardı.

Serdar Ortaç, "Pekmez isterim. Güçlü olmak için, sağlıklı olmak için. Sarıgöl’ü çok sevdim" dedi.

'BEN DE PEKMEZ İSTERİM'

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço da, ‘’Babamı, 25 yıl önce Sarıgöl ağırlamıştı. Ben de Sarıgöl’e geldim. Ayağıma sarı çizme giydim. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa olarak ben de pekmez isterim" sözleri alkış topladı.

'FESTİVALİMİZ ÜZÜM TADINDA OLSUN İSTEDİK'

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da, "Biz istedik ki, festivalimiz üzüm tadında olsun. Gerçekten de tatlı bir festival yaşadık. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Gecede Sarıgöllüler Serdar Ortaç ve Doğukan Manço konseriyle doyasıya eğlendi. Üzüm festivali havai fişek gösterileriyle son buldu.



