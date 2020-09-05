Serdar Ortaç ve Seçil Gür’ün spor aşkı

Şarkıcı Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür önceki gün Rumelihisarı’nda bulunan bir mekan çıkışı görüntülendi.

Sahil turunun ardından birlikte kahve keyfi yapan ikili gazetecilere “Birlikte her gün yaklaşık 10 kilometrelik bir yürüyüş ya da bisiklet turu yapıyoruz. Keyfimiz ve enerjimiz yerinde” dedi.

AYRILIP BARIŞTILAR

Serdar Ortaç sık sık Boğaz’da bisiklet turu yaparken ya da yürürken görüntüleniyor. Ünlü popçu ile Seçil Gür, geçtiğimiz Mart ayında ayrılmıştı. Ortaç daha sonra barışmak için büyük çaba harcamıştı. Seçil Gür ise son yaptığı açıklamada “Affettim adamı” demişti.

