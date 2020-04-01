Serdar Ortaç, yasağa uymayarak esnaf ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanlığı, önceki hafta, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. Kronik MS hastası olan Serdar Ortaç, yasağa uymayarak taksici esnafını ziyaret etti.

YASAĞA UYMAYAN SERDAR ORTAÇ ESNAF ZİYARETİNDE

“Ağabeylerim bana çay verdi” şeklinde bir paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, durakta bulunan şoförlere “Size biriken borcumu nasıl ödeyeceğim?” diye sorunca bir şoförden “Ödemezsin olur biter” yanıtını aldı. Şoförlere neden maske takmadıklarını soran Ortaç’a bir şoför “Acı patlıcanı kırağı çalmaz” cevabını verdi.

MS NEDİR?

Multipl skleroz, merkezi sinir sistemine saldıran kronik bir hastalıktır. Beyin, omurilik ve optik sinirleri etkiler. Merkezi sinir sisteminde (CNS) sinir lifleri onları koruyan miyelin bir kılıfla çevrelenir. Miyelin ayrıca sinirlerin elektrik sinyallerini hızlı ve verimli bir şekilde iletmesine yardımcı olur. MS'de miyelin kılıfı birden fazla alanda kaybolup skar (iz) veya skleroz bırakır. Multipl skleroz “birden fazla alanda skar dokusu” anlamına gelir. Miyelinin bulunmadığı bölgelere plak veya lezyon denir.

