MAGAZİN

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'den boşanma açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile boşanacağına dair iddiaları yalanladı. 

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'den boşanma açıklaması

Chloe Loughnan, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Evlilik Dünyası Fuarı’na katıldı. Miami’de kaza geçirdiği için zor günler yaşayan Chloe, Serdar Ortaç ile boşanacaklarına yönelik iddialara dair de açıklama yaptı. “Kazadan sonra zor günler yaşadım” diyen Chloe, “Hiç kimseyle konuşmadım. Sadece ailemin yanında olmak istedim. Onlar bana çok iyi geldi. Tabi ki Serdar’ı da özledim. Artık işimin başındayım, daha sık görüşeceğiz. İşime ağırlık vereceğim” açıklamasını yaptı.

Serdar Ortaç ile evliliğini bitireceğine yönelik iddiaları yalanlayan Chloe, “Çok sık haber çıkıyor. Herkes bizim adımıza yorumlar yapıyor. Ama öyle bir şey olmayacak. Sosyal medyada da çok konuşuluyor. Her şey yolunda ayrılmayacağız” dedi.


PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Hande Yener açtı ağzını yumdu gözünü! Hande Yener açtı ağzını yumdu gözünü!
Film için tarih bekliyorFilm için tarih bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Chloe Loughnan serdar ortaç boşanma

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!

Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Yener açtı ağzını yumdu gözünü!

Hande Yener açtı ağzını yumdu gözünü!

Film için tarih bekliyor

Film için tarih bekliyor

Cansu Dere'den Kenan İmirzalıoğlu yanıtı!

Cansu Dere'den Kenan İmirzalıoğlu yanıtı!

'Anneliğin doğal saati var'

'Anneliğin doğal saati var'

Seda Sayan: Kendimi 18 yaşında hissediyorum

Seda Sayan: Kendimi 18 yaşında hissediyorum

Yanağındaki dövmeyle tüm dünyayı kandırmış

Yanağındaki dövmeyle tüm dünyayı kandırmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.