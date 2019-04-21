MAGAZİN

Serel Yereli de bornozlu poz akımına uydu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2019 21:21 | Son Güncelleme

Ekranlara bir süre veda ederek müzik eğitimi almak için yurt dışına yerleşen Serel Yereli, sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu pozuyla dikkatleri çekti.

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla gündem olan Serel Yereli, bu defa bir otel odasının balkonunda çektiği bornozlu fotoğrafını paylaştı.

Bornozlu ünlüler

SEREL YERELİ

SEREL YERELİ
Serel Yereli, sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaşarak akıma uyan son isim oldu.

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel
Oyunculuktaki performansıyla adından söz ettiren şimdilerde ise sadece müzik ve tiyatroyla ilgilenen güzel oyuncu Bergüzar Korel, bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Eda Taşpınar

Eda Taşpınar
Sosyetik güzel Eda Taşpınar da akıma uydu ve arkadaşıyla birlikte çekilen bornozlu pozunu paylaştı.

Burcu Binici

Burcu Binici
Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'de rol alan oyuncu Burcu Binici de akıma katıldı.

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün bornozlu paylaşımı yüz binlerce beğeni aldı.

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
Daha önce bu akıma katılan, 2003 Miss Turkey ikinci güzeli ünlü manken Özge Ulusoy yeni bir paylaşım daha yaptı.

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
Ulusoy daha önce de bornozlu paylaşım akımına uymuştu.
Bornuzlu poz verme modasına Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan da katıldı. Altuğ hem makyajsız hem de bornozlu haliyle yaptığı paylaşımla yine sosyal medyada olay oldu.

SABA TÜMER

SABA TÜMER
Barbados'ta tatil yapan Saba Tümer, otel odasında çekildiği bornozlu fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

BURCU ESMERSOY

BURCU ESMERSOY
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy evinin salonunda çekildiği bornozlu fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı.

CANSU TAŞKIN

CANSU TAŞKIN
Instagram fenomeni Cansu Taşkın da bornozlu fotoğrafını paylaştı. Göğüs dekoltesini kelebekle kapatan Taşkın 'Bornoz modası varmış' notunu yazdı.

ÖYKÜ GÜRMAN

ÖYKÜ GÜRMAN
Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncusu Öykü Gürman da modaya uyan ünlüler arasında. Gürman'ın bu pozuna beğendi yağdı.

DİDEM SOYDAN

DİDEM SOYDAN
Seksi model yataktan yaptığı paylaşıma "Kim bu kız? / Aa benmişim" yazdı.

TUBA ÜNSAL

TUBA ÜNSAL
Ünsal da modaya uydu! Miami'de bulunan Ünsal, paylaşımına, "Benimki kara sevdaydı anlayış gösterin. Çünkü ben kendimi anlayamadım. Siz beni anlayın. Ben sizi çok eskiden sevmiştim" notunu düştü. Ünsal'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İREM SAK

İREM SAK
Ünlü oyuncu İrem Sak, bornozlu fotoğrafını 'Maskarayı koklayan kadın' notuyla paylaştı.
Özge Ulusoy bu fotoğrafı: "Sabah modum" notuyla paylaştı.

ALEYNA TİLKİ

ALEYNA TİLKİ
Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

BÜLENT ERSOY

BÜLENT ERSOY
Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı. Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.

GÖKSEL

GÖKSEL
Göksel de, "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü... Ne güzel söylemiş şair" notuyla paylaştı.

MİNE TUGAY

MİNE TUGAY

ÖZGE ULUSOY

ÖZGE ULUSOY

HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR

ŞEYMA SUBAŞI

ŞEYMA SUBAŞI

BAHAR CANDAN

BAHAR CANDAN

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA
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