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Serel Yereli geceliğiyle cama çıkınca... 'Mahalledeki sürtüklerle...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 14:27 | Son Güncelleme

İngiltere’de yaşayan Serel Yereli koronavirüs salgını konusunda ciddiyetsiz tavırlarıyla takipçilerinden tepki çekiyor. Yereli gecelikle cama çıkınca olay oldu.

Serel Yereli geceliğiyle cama çıkınca... 'Mahalledeki sürtüklerle...'

İngiltere’de yaşayan Serel Yereli, sosyal medya hesabından karantinada olduğu günlerle ilgili pozlar paylaşıyor. Ancak ünlü isim karantinada olmayı çok da umursamıyor gibi...

24 yaşındaki Serel Yereli geçtiğimiz günlerde dışarı çıkmış ve bu anları Muse grubunun “Bizi zorlayamayacaklar, bizi kontrol edemeyecekler zafer bizim olacak” sözlerini not düşerek paylaşmıştı.

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Londra'da yaşayan oyuncu Serel Yereli şimdi de koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca çareyi oturduğu evin camına çıkmakta buldu.

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Yereli bu pozları "Hiçbir şey seni mahalledeki sürtüklerle kıyaslayamaz" notuyla paylaştı.

Geceliğiyle cama çıkan Yereli, bir takipçisinin "Mahalle yanarken saç taranmış" yorumuna "Her zamanki gibi" yanıtını verdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mahalle yanarken kızımız saçını tarıyor
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