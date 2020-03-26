Serel Yereli geceliğiyle cama çıkınca... 'Mahalledeki sürtüklerle...'

İngiltere’de yaşayan Serel Yereli, sosyal medya hesabından karantinada olduğu günlerle ilgili pozlar paylaşıyor. Ancak ünlü isim karantinada olmayı çok da umursamıyor gibi...

24 yaşındaki Serel Yereli geçtiğimiz günlerde dışarı çıkmış ve bu anları Muse grubunun “Bizi zorlayamayacaklar, bizi kontrol edemeyecekler zafer bizim olacak” sözlerini not düşerek paylaşmıştı.

Londra'da yaşayan oyuncu Serel Yereli şimdi de koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca çareyi oturduğu evin camına çıkmakta buldu.

Yereli bu pozları "Hiçbir şey seni mahalledeki sürtüklerle kıyaslayamaz" notuyla paylaştı.

Geceliğiyle cama çıkan Yereli, bir takipçisinin "Mahalle yanarken saç taranmış" yorumuna "Her zamanki gibi" yanıtını verdi.



