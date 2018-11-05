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Serel Yereli isyan etti! 'Artık bıktım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 21:33 | Son Güncelleme

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren, bir süre önce İngiltere'ye giderek burada müzik eğitimi almaya başlayan Serel Yereli, hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

Serel Yereli isyan etti! 'Artık bıktım'

Oyunculukla başlayan kariyerinde müziğe yönelten Serel Yereli, eğitim almak üzere geçen aylarda İngiltere'ye gitti.

Burada katıldığı etkinliklere dair paylaşımlarda bulunan Yereli, sosyal medya hesabından bir takipçisinin kariyer seçimi hakkında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

"HEPSİ NEDEN TÜRK?"
İngiltere'de başarı elde edemeyeceği yönündeki mesajların Türk takipçilerinden geldiğini belirten Yereli, bu tarz insanların kendisinden uzak durmasını istedi.

22 yaşındaki oyuncu, "Neden bir yere varamayacağımı söyleyenlerin hepsi Türk acaba? Bu birbirimizi aşağı çekme çabası neden? Çok iyi gidiyorum güzel kardeşim. Allah aşkına negatif enerjini ve aşağılık komplekslerini benden uzak tutsun sen ve sen gibiler. Bıktım" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULUĞU BIRAKTIM" DEMİŞTİ
Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurtdışına gitmişti. Öyle ki oyunculuğu bıraktığını da bir gün tesadüfen kendisini görüntüleyen paparazziler aracılığıyla duyurmuştu. Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Serel Yereli "Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli İngiltere oyuncu

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