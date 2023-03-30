Serel Yereli sütyensiz tarzıyla yürek hoplattı! Beğeni butonu çöktü

Bodrum Masalı dizisinde ünlenen ancak oyunculuğa ara veren Serel Yereli, çok konuşulacak pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Cesur tarzı ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa yine sınırları zorladı ve sütyensiz pozlar verdi.

Ünlü ismin 'Işıklar söndüğünde daha az tehlikeli oluyor' notu ile yaptığı paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri Yerel'in cesur fotoğraflarına; 'Ah kalbim', 'Sana bayılıyorum bebeğim', 'Çok güzelsin' gibi yorumlarda bulundular.

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli babası da eski milli hentbolcu Serdar Yereli'dir.

Babasını 2011 yılında 16 yaşında iken kaybeden Yereli, Londra’da ortaokulda iken müzikal oyunculuk eğitimine başlamış.

2016 yılında yayınlanan Bir Bodrum Masalı adlı dizide, zengin ama mutsuz Alara karakteriyle dikkat çekmişti.

Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra yurtdışına gitti.





