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  4. Serel Yereli sütyensiz tarzıyla yürek hoplattı! Beğeni butonu çöktü

Serel Yereli sütyensiz tarzıyla yürek hoplattı! Beğeni butonu çöktü

30.03.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, dizinin ardından oyunculuğu bırakarak İngiltere'ye yerleşti. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen ünlü isim bu defa yine sınır tanımadı. Serel Yereli sütyensiz göğüs dekolteli pozları ile dikkat çekti.

Serel Yereli sütyensiz tarzıyla yürek hoplattı! Beğeni butonu çöktü

Bodrum Masalı dizisinde ünlenen ancak oyunculuğa ara veren Serel Yereli, çok konuşulacak pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Cesur tarzı ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa yine sınırları zorladı ve sütyensiz pozlar verdi.

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Ünlü ismin 'Işıklar söndüğünde daha az tehlikeli oluyor' notu ile yaptığı paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Takipçileri Yerel'in cesur fotoğraflarına; 'Ah kalbim', 'Sana bayılıyorum bebeğim', 'Çok güzelsin' gibi yorumlarda bulundular.

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Serel Yereli, 19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli babası da eski milli hentbolcu Serdar Yereli'dir.

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Babasını 2011 yılında 16 yaşında iken kaybeden Yereli, Londra’da ortaokulda iken müzikal oyunculuk eğitimine başlamış.

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2016 yılında yayınlanan Bir Bodrum Masalı adlı dizide, zengin ama mutsuz Alara karakteriyle dikkat çekmişti.

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Yereli, bu dizi ekrana veda ettikten sonra yurtdışına gitti.

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