MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serel Yereli uzanıp poz verdi! Görenler 'Büstiyer küçük gelmiş göğüslere ulaşamamış' dedi

Serel Yereli uzanıp poz verdi! Görenler 'Büstiyer küçük gelmiş göğüslere ulaşamamış' dedi

04.11.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli pozlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak siyah büstiyeriyle beğenilen genç isim koltukta uzanıp poz verdi. Güzel oyuncu ve şarkıcıyı görenler büstiyerinin üst kısmına takıldı.

Serel Yereli uzanıp poz verdi! Görenler 'Büstiyer küçük gelmiş göğüslere ulaşamamış' dedi

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan ve şimdilerde yurt dışında hayatını sürdüren Serel Yereli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan ve sık sık birlikte pozlar da paylaşan ünlü isim son pozuyla dikkat çekti.

Cesur tarzı ile beğeni toplayan Tilki son olarak siyah büstiyer giydi. Koltuğa uzanarak poz veren şarkıcı ve oyuncunun kıyafetinin göğüs kısmı dikkat çekti.

İlginç tarzına yorum yağdı! "Kız külotlu çorapla çıkmışsın" İlginç tarzına yorum yağdı! "Kız külotlu çorapla çıkmışsın"

Serel Yereli'nin kıyafetini gören bazı takipçiler 'Büstiyer küçük gelmiş göğüslere ulaşamamış', 'Büstiyer göğüslerine yerleşmemiş' yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

İddialı dekoltesiyle beğenilen ünlü isim zaman zaman Türkiye'ye gelerek ailesiyle vakit geçiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor yıldızından Aras Bulut İynemli itirafı!Survivor yıldızından Aras Bulut İynemli itirafı!
Elbiseye sığamayınca... 'Kalçamdan geçmedi'Elbiseye sığamayınca... 'Kalçamdan geçmedi'
Sevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret ettiSevgilisi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti
Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."

Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

3 milyon TL'lik yüzük sahte çıktı! Hadise değerini öğrenince büyük şok yaşadı

3 milyon TL'lik yüzük sahte çıktı! Hadise değerini öğrenince büyük şok yaşadı

İlginizi Çekebilir

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

150 kiloluk model, sevgilisiyle kucak kucağa

150 kiloluk model, sevgilisiyle kucak kucağa

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.