Serel Yereli uzanıp poz verdi! Görenler 'Büstiyer küçük gelmiş göğüslere ulaşamamış' dedi

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan ve şimdilerde yurt dışında hayatını sürdüren Serel Yereli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan ve sık sık birlikte pozlar da paylaşan ünlü isim son pozuyla dikkat çekti.

Cesur tarzı ile beğeni toplayan Tilki son olarak siyah büstiyer giydi. Koltuğa uzanarak poz veren şarkıcı ve oyuncunun kıyafetinin göğüs kısmı dikkat çekti.

Serel Yereli'nin kıyafetini gören bazı takipçiler 'Büstiyer küçük gelmiş göğüslere ulaşamamış', 'Büstiyer göğüslerine yerleşmemiş' yorumlarında bulundu.

İddialı dekoltesiyle beğenilen ünlü isim zaman zaman Türkiye'ye gelerek ailesiyle vakit geçiriyor.

