MAGAZİN

Seren Serengil: Annemin evine gidiyor gibi rahatım

MAGAZİN HABERLERİ | 28.01.2018 22:56 | Son Güncelleme 10 saat önce

Gülben Ergen’in aldırdığı tedbir kararını ihlal eden, üç gün hapis yatacak olan Seren Serengil, Uçankuş Tv’ye konuştu.

Seren Serengil: Annemin evine gidiyor gibi rahatım

Seren Serengil yaptığı açıklamada; “Annemin evine gidiyor gibi rahatım. Orada da kader mahkumları var. Benim gibi yanlış arkadaşlıklara rastlamış birçok kadınımız orada yatıyor.” dedi.

Seren Serengil, perşembe günü teslim olacak.

NE OLMUŞTU?

Gülben Ergen, üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.

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Seren Serengil >>Gülben Ergen hapis Duymayan Kalmasın

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Adalet durdurma kararı veriyorsa kımse kanunların üzerınde değildir Uyacaksın uymuyor ben suyum ben ünlüyüm dıyorsanı halı ıle kanun adaletle karar verır
haketmiş..!! devamlı onun bunun hayatı dedikodu programları yaparsan sonu bu olur..inşallah uslanırsın..
neden para cezasına çevrilmemiş???
3 GÜN NE YA HAVA DEĞİŞİMİNE Mİ GİDİYOR BARİ 2 AY VERSEYDİNİZ.
bende olaa ole bişi mühebbet yerdim
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