MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında hesaplaştı! Günlerdir süren gerilimin sonunda...

Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında hesaplaştı! Günlerdir süren gerilimin sonunda...

28.12.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil, Instagram hesabından Bircan Bali ile Arto'nun mobbing yaptığını ima eden bir paylaşımda bulunmuştu. Tüm bu yaşananların ardından Bircan Bali, "mobbing" konusunu canlı yayında Seren Serengil'e sordu ve üçlü hesaplaştı.

Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında hesaplaştı! Günlerdir süren gerilimin sonunda...

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunuculuğunda hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz'da yaşanan gerilimlerin ardından hesap vakti geldi.

Her şeyin normal başladığı yayının açılışında Seren Serengil de vardı. Yaptıkları girişin ardından bir de üzerine Instagram hesaplarını paylaşan 3'lü ardından magazin turuna girdi.
Ekran görüntüsü 2022-12-28 140330

Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada Seren yok. Bizimle temaslı değil ama 'Covid oldum' dedi. Bir öğrenelim bakalım Seren'in olmamasının nedenini. Covid mi değil mi? Kendisi çıktı buradan."

Ekran görüntüsü 2022-12-28 135333

Seren Serengil daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada Covid testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. İşin ilginç kısmı bir sonraki gün yayınlanan programda Seren Serengil'e dair bir detay paylaşılmamıştı.

Seren Serengil'in, Amerika seyahati sırasında da Arto ve Bircan Bali yayında halay çekerek eğlenceli vakit geçirmişti. A

Tüm bunlara sinirlenen Seren Serengil Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

4564655

"Terbiyemden bugüne kadar yapılanlara 'Boşver Seren, bunlar kim, senin muhattabın olacak. Sakın cevap verme! Seviyeni düşürmüş olursun' dedim. Ama sabır da bir yere kadar. Hayatta en ucuz hareket biriyle aranız bozulduğunda gidip onun düşmanına yaklaşmak. Anca basit ve kalitesiz insanların yapacağı şey bu. Bugünden sonra sabrım ve nezaketim bitti. Çünkü sizler bunu anlayacak tipler değilsiniz. Size, sizin gibi yapmak lazım değil mi? Bundan sonra anlarsınız. Peki bakalım, dostunuzun düşmanı ile yola devam etmek ne demek bir öğreneyim. Sırf nasıl hissettiğimi anlamınız için... Sizin gibi olamam ama sizin yaptıklarınızı ben de yapmaya karar verdim. Bakalım 'Ah ne güzel yapıyorsun' mu diyeceksin? Şimdi sıra bende!"

Yakın dostu küsünce... Bu sözler Seren Serengil'i çıldırtacak Yakın dostu küsünce... Bu sözler Seren Serengil'i çıldırtacak

Bu yaşananların ardından Arto'dan gelen son hamle ortalığı fena karıştırmıştı. Günlerdir küs olan ikiliden Arto yaptığı hareketle şoke etti. Arto soluğu Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'in sahnesinde almıştı. İzleyenler arasında olan Arto, sahneye çıktığında Gülben Ergen'den magazin yorumculuğu yaptığı programda kendisiyle ilgili söylediği şeylerden dolayı özür dilemişti.

0x0-seren-serengil-soylemezsem-olmazi-atese-verecek-seren-ile-kusen-arto-mikseri-calistirdi-ozur-diledi-seren-sere-1672040150294

CANLI YAYINDA HESAPLAŞMA

Tüm bu yaşananların ardından Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında yüzleşti. Her şey Bircan Bali'nin Seren Serengil'in köpeği 'Noynoy'un hastalığından konu açmasıyla başladı. Bali "Tabi ben Noynoy'un hastalığını başkalarından öğrendim. Bir Seren'le Instagram'da takipleşmiyoruz. Kan davası olduğu için aramızda" dedi. Sonrasında da "Seren sana 'mobbing' demişsin onu sormak istiyorum. Sana mobbing yapanın kim olduğunu söyle biz zan altında kalıyoruz' deyince üçlü hesaplaşmaya başladı.

Ekran görüntüsü 2022-12-28 140204

"Ben burada en son Amerika'ya giderken sizi yanaklarınızdan öptüm, keşke olmasaydı. Birbirimizle ilgili endişelerimiz varsa ekran önünde konuşmayalım" ifadelerini kullanan Seren Serengil'in bu sözlerine rağmen Bircan Bali "Ekran dışında ben sana hiçbir şey söyledim m? Dışarıda görüşmüyoruz bile" dedi.

Ekran görüntüsü 2022-12-28 140218

Seren Serengil bunun üzerine "Ben burada yokken siz halay çektiniz 'Biz ikimiz de iyiyiz' dediniz" ifadelerini kullanınca Bircan Bali "Ben ne zaman böyle bir ifade kullandım? Hiç haksızlık yaptığını düşünüyor musun?" diye sordu. Serengil de "Ben bazı hareketleri hak etmiyorum burada. Birbimizle konuşmuyor olabilirz ama her fırsatta birbirimizin düşmanlarına gitmemeliyiz" diyerek topu Arto'ya attı.

Ekran görüntüsü 2022-12-28 140229

Serengil sonrasında da "Bunu burada konuşmayalım" deyince Bircan Bali "Sen Instagram'ına taşıyorsun" dedi.

Ardından Seren Serengil "Ben dün burada sinir krizi geçiriyordum Feyza Altun'la olan ses kayıtlarımında yayınlanması istediği için. Ben bu programdayım ve yayınlanmasını istemedim. Bu benim özelim. Her şey üst üste, üst üste. Benim ses kaydımı benden izinsiz kimse yayınlayamaz." dedi.

Ekran görüntüsü 2022-12-28 140239

Hızını alamayan Bircan Bali "Sen bize 'Neler demişsiniz' diyorsun ama sen neler demişsin Seren. Bu söylediklerinden utanıyor musun? Utanmıyorsan bu çok büyük bir sorun. Ben sana yayın bittikten sonra söyleyeceğim yayında söylemek istemiyorum. Sana hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Burada soğuk savaşı sen uzatıyorsun, sen istiyorsun. Senin gitmeni de istemiyoruz. Mobbing nedir, kelime anlamı nedir sen çok iyi biliyorsun" dedi.

Ekran görüntüsü 2022-12-28 140249

"Ben kırılıyorum, kızıyorum" diyen Seren Serengil sözlerine şöyle devam etti "Bizler ayakları geri geri gitmek zorunda olmadan çalışmalıyız. Bircan benim arkadaşım değil. Arkadaşım da Arto senin gibi 30 yıllık arkadaşım değil. Bu yaşananları doğru bulmuyorum. Kişisel şeyleri içeride konuşalım."

Ekran görüntüsü 2022-12-28 140301

Ardından konu Seren Serengil'in, Feyza Altun'la olan ses kayıtlarına geldi. Bircan Bali "Senin yüzünden Reha Muhtar, Feyza Altun'la uğraşıyoruz. Yoksa ben nereden tanıyayım Feyza'yı. Senin yüzünden uğraşıyoruz Seren." dedi.

Ekran görüntüsü 2022-12-28 140311

Sonrasında Serengil, Arto'yu hedef aldı yine. "Senin artık beni sevip sevmediğini bilmiyorum, sevmediğini düşünüyorum" deyince Arto "Yazdıklarından sonra aslında hiçbir şey önemli değil" dedi.
Ekran görüntüsü 2022-12-28 140320

Bir süre daha gerilim yaşayan üçlü ardından konuklarının gelmesiyle konuyu kapattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını itirafı! 'Canımı acıtıyor'Yalı Çapkını itirafı! 'Canımı acıtıyor'
Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olayMüge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay
Süper miniye bir de yırtmaç! "Kızın cesareti anneden"Süper miniye bir de yırtmaç! "Kızın cesareti anneden"
Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Seren Serengil magazin turu

En Çok Okunan Haberler

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...

Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu araya girdi

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu araya girdi

EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor

EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor

Plastik poşetlere zam geldi mi?

Plastik poşetlere zam geldi mi?

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Eski halini görenler hayret etti! Tanınmaz hale gelmiş...

Eski halini görenler hayret etti! Tanınmaz hale gelmiş...

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.