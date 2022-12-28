Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında hesaplaştı! Günlerdir süren gerilimin sonunda...

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunuculuğunda hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz'da yaşanan gerilimlerin ardından hesap vakti geldi.

Her şeyin normal başladığı yayının açılışında Seren Serengil de vardı. Yaptıkları girişin ardından bir de üzerine Instagram hesaplarını paylaşan 3'lü ardından magazin turuna girdi.



Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada Seren yok. Bizimle temaslı değil ama 'Covid oldum' dedi. Bir öğrenelim bakalım Seren'in olmamasının nedenini. Covid mi değil mi? Kendisi çıktı buradan."

Seren Serengil daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada Covid testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. İşin ilginç kısmı bir sonraki gün yayınlanan programda Seren Serengil'e dair bir detay paylaşılmamıştı.

Seren Serengil'in, Amerika seyahati sırasında da Arto ve Bircan Bali yayında halay çekerek eğlenceli vakit geçirmişti. A

Tüm bunlara sinirlenen Seren Serengil Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Terbiyemden bugüne kadar yapılanlara 'Boşver Seren, bunlar kim, senin muhattabın olacak. Sakın cevap verme! Seviyeni düşürmüş olursun' dedim. Ama sabır da bir yere kadar. Hayatta en ucuz hareket biriyle aranız bozulduğunda gidip onun düşmanına yaklaşmak. Anca basit ve kalitesiz insanların yapacağı şey bu. Bugünden sonra sabrım ve nezaketim bitti. Çünkü sizler bunu anlayacak tipler değilsiniz. Size, sizin gibi yapmak lazım değil mi? Bundan sonra anlarsınız. Peki bakalım, dostunuzun düşmanı ile yola devam etmek ne demek bir öğreneyim. Sırf nasıl hissettiğimi anlamınız için... Sizin gibi olamam ama sizin yaptıklarınızı ben de yapmaya karar verdim. Bakalım 'Ah ne güzel yapıyorsun' mu diyeceksin? Şimdi sıra bende!"

Bu yaşananların ardından Arto'dan gelen son hamle ortalığı fena karıştırmıştı. Günlerdir küs olan ikiliden Arto yaptığı hareketle şoke etti. Arto soluğu Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'in sahnesinde almıştı. İzleyenler arasında olan Arto, sahneye çıktığında Gülben Ergen'den magazin yorumculuğu yaptığı programda kendisiyle ilgili söylediği şeylerden dolayı özür dilemişti.

CANLI YAYINDA HESAPLAŞMA

Tüm bu yaşananların ardından Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında yüzleşti. Her şey Bircan Bali'nin Seren Serengil'in köpeği 'Noynoy'un hastalığından konu açmasıyla başladı. Bali "Tabi ben Noynoy'un hastalığını başkalarından öğrendim. Bir Seren'le Instagram'da takipleşmiyoruz. Kan davası olduğu için aramızda" dedi. Sonrasında da "Seren sana 'mobbing' demişsin onu sormak istiyorum. Sana mobbing yapanın kim olduğunu söyle biz zan altında kalıyoruz' deyince üçlü hesaplaşmaya başladı.

"Ben burada en son Amerika'ya giderken sizi yanaklarınızdan öptüm, keşke olmasaydı. Birbirimizle ilgili endişelerimiz varsa ekran önünde konuşmayalım" ifadelerini kullanan Seren Serengil'in bu sözlerine rağmen Bircan Bali "Ekran dışında ben sana hiçbir şey söyledim m? Dışarıda görüşmüyoruz bile" dedi.

Seren Serengil bunun üzerine "Ben burada yokken siz halay çektiniz 'Biz ikimiz de iyiyiz' dediniz" ifadelerini kullanınca Bircan Bali "Ben ne zaman böyle bir ifade kullandım? Hiç haksızlık yaptığını düşünüyor musun?" diye sordu. Serengil de "Ben bazı hareketleri hak etmiyorum burada. Birbimizle konuşmuyor olabilirz ama her fırsatta birbirimizin düşmanlarına gitmemeliyiz" diyerek topu Arto'ya attı.

Serengil sonrasında da "Bunu burada konuşmayalım" deyince Bircan Bali "Sen Instagram'ına taşıyorsun" dedi.

Ardından Seren Serengil "Ben dün burada sinir krizi geçiriyordum Feyza Altun'la olan ses kayıtlarımında yayınlanması istediği için. Ben bu programdayım ve yayınlanmasını istemedim. Bu benim özelim. Her şey üst üste, üst üste. Benim ses kaydımı benden izinsiz kimse yayınlayamaz." dedi.

Hızını alamayan Bircan Bali "Sen bize 'Neler demişsiniz' diyorsun ama sen neler demişsin Seren. Bu söylediklerinden utanıyor musun? Utanmıyorsan bu çok büyük bir sorun. Ben sana yayın bittikten sonra söyleyeceğim yayında söylemek istemiyorum. Sana hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Burada soğuk savaşı sen uzatıyorsun, sen istiyorsun. Senin gitmeni de istemiyoruz. Mobbing nedir, kelime anlamı nedir sen çok iyi biliyorsun" dedi.

"Ben kırılıyorum, kızıyorum" diyen Seren Serengil sözlerine şöyle devam etti "Bizler ayakları geri geri gitmek zorunda olmadan çalışmalıyız. Bircan benim arkadaşım değil. Arkadaşım da Arto senin gibi 30 yıllık arkadaşım değil. Bu yaşananları doğru bulmuyorum. Kişisel şeyleri içeride konuşalım."

Ardından konu Seren Serengil'in, Feyza Altun'la olan ses kayıtlarına geldi. Bircan Bali "Senin yüzünden Reha Muhtar, Feyza Altun'la uğraşıyoruz. Yoksa ben nereden tanıyayım Feyza'yı. Senin yüzünden uğraşıyoruz Seren." dedi.

Sonrasında Serengil, Arto'yu hedef aldı yine. "Senin artık beni sevip sevmediğini bilmiyorum, sevmediğini düşünüyorum" deyince Arto "Yazdıklarından sonra aslında hiçbir şey önemli değil" dedi.



Bir süre daha gerilim yaşayan üçlü ardından konuklarının gelmesiyle konuyu kapattı.



