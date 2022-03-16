MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil, Can Tanrıyar'a hakaretten ceza aldı

Seren Serengil, Can Tanrıyar'a hakaretten ceza aldı

16.03.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil'in davasından karar çıktı. Ünlü şarkıcı, 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Seren Serengil, Can Tanrıyar'a hakaretten ceza aldı

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil ve şikayetçi Can Tanrıyar gelmedi. Duruşma savcısı, Seren Serengil'in sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aştığını belirterek cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Şikayetçi Can Tanrıyar avukatı Hande Var, "Suçun yasal unsurları oluşmuştur. Sanık halen sistematik olarak eylemini devam ettirmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"HAKARET KASTI YOKTUR"

Seren Serengil'in avukatı Özgür Noyan, mütalaaya katılmadığını belirterek "Kamuya mal olmuş kişilerin diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğü vardır. Müvekkilim de ifade ve basın özgürlüğü hakları kapsamında ağır eleştirilerde bulunmuştur. Hakaret kastı yoktur. Beraatini talep ediyoruz" dedi.

sss2

Mahkeme, sanık Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a karşı sövme suçundan 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

can-tanriyar-5b58d3

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar "müşteki", Seren Serengil ise "şüpheli" olarak yer alıyordu. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Bu manyak içim gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır" şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu anlatılıyordu. Bu sözlerin şikayetçi Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, Serengil'in "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yaşındaki fenomenin geliri dudak uçuklattı!20 yaşındaki fenomenin geliri dudak uçuklattı!
Sert sözler! "Hiç acımıyorum"Sert sözler! "Hiç acımıyorum"
Emine Erdoğan devreye girdi! "Gözden geçirin"Emine Erdoğan devreye girdi! "Gözden geçirin"
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Fiyatların düşmeyeceğini anlayan vatandaş beklemekten vazgeçti! İkinci el araba satışları arttı... Sektör temsilcilerinden otomobil fiyatları için tahmin

Fiyatların düşmeyeceğini anlayan vatandaş beklemekten vazgeçti! İkinci el araba satışları arttı... Sektör temsilcilerinden otomobil fiyatları için tahmin

3600 ek gösterge ve EYT’de kritik viraj aşıldı! Üçüncü toplantının tarihi belli oldu…

3600 ek gösterge ve EYT’de kritik viraj aşıldı! Üçüncü toplantının tarihi belli oldu…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.