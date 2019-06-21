MAGAZİN

Seren Serengil'den 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen'e sert sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

Seren Serengil, Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğu iddialarını gündeme getiren 2. Sayfa programının sunucularına sert çıktı.

Seren Serengil'den 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen'e sert sözler

Zerrin Özer'in nikah fotoğraflarının basına sızmasıyla birçok isim Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bağlanarak Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu ve kendilerinden binlerce lira para aldığını iddia etti. Çıkan bir çok iddianın ardından Akıncı'nın kendisini evlatlıktan reddettiği babası, aynı programa bağlanarak oğlu hakkında birçok iddia da bulundu. Bunun üzerine Zerrin Özer eşinden kesin olarak boşanmaya karar verdi.

"MEDYA MAYMUNLARI"

Zerrin Özer'in yakın dostlarından biri olan ve şimdilerde TV100'de Duymadık Demeyin adlı programda sunuculuk yapan Seren Serengil, Murat Akıncı hakkında iddiaları yayınlayan 2. Sayfa sunucularına ateş püskürdü.

Serengil, gerçek olduğu iddia edilen suçlamaları yayınlayan sunucular için "Zerrin Özer'i bu hale düşüren medya maymunları utansın" dedi.

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SUNUCULARA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Zerrin Özer ise 2. Sayfa'nın sunucularına Murat Akıncı hakkındaki iddiaları gün yüzüne çıkardığı için teşekkür etmişti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Seren Serengil'in "Medya maymunu" paylaşımı sitem etti.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil 2. Sayfa müge ve gülşen

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