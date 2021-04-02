Seren Serengil'den bomba iddia! 'İbrahim Tatlıses beni tehdit etti!'

Söylemezsem Olmaz'da izleyenleri şaşırtan anlar yaşandı. Eski günlerini anlatan Seren Serengil'in bir itirafı güne damgasını vurdu.

Gazinoda sahne aldığı bir dönem İbrahim Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini söyleyen Seren Serengil'in sözleri başta Bircan Bali ve Arto olmak üzere tüm ekran başındakileri şaşırttı.

'BENİ VURURLAR DEDİM'

Serengil açıklamasında "İbrahim Bey yaptı; küsmüştük o sırada. Ben çok severim normalde; Gülben hadiselerinden dolayı aramız açıldı. O ara ben de Sacit Aslan'a gittim bunu gönderin gitsin dedim. Bir baktım gitmemiş. Ben de sordum. İbrahim konuşacak senle dedi. İbrahim Bey geldi 'Seren bunun ekmeğiyle oynamayalım' dedi. O günden sonra İbrahim Bey istemedim dedi biz küs olarak çalışmak zorunda kaldık. Sonraki süreçlerde de İbrahim Bey ile benim aramı açtı. Ankara'da tam sahneye başlıyordum İbrahim Tatlıses o gazinonun sahibini aramış. Açmayalım tehdit alıyorum dedi. Annem ve babam da öyle ki 'çıkacaksın' dedi ve beni annem çıkardı sahneye. Ya dedim beni vururlar dedim ama çıkarttı annem."



