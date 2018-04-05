Seren Serengil'den Burcu Esmersoy'a sert tepki

Arkadaşı Ayşe Özyılmazel'in eski sevgilisi Berk Suyabatmaz ile geçen ağustosta yeni bir aşka yelken açan sunucu Burcu Esmersoy, ilginç açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

AYŞE ÖZYILMAZEL'İ DÜĞÜNÜNE ÇAĞIRACAK

Burcu Esmersoy, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski aşkı Ayşe Özyılmazel'i düğününe çağıracağını söyledi. Esmersoy, Ayşe Özyılmazel'le karşılaştığında "Sarılırım, öperim" açıklamasında bulundu.

SEREN SERENGİL ÇİLEDEN ÇIKTI

Ünlü sunucunun bu açıklamaları Duymayan Kalmasın programının yorumcusu Seren Serengil'i çileden çıkarttı. Serengil canlı yayında Esmersoy ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN SONU GELİYOR"

"Canım benim gideceğim, öpeceğim diyor. O kadar çok seviyor ki; eski erkek arkadaşıyla çıkıyor" diyerek Burcu Esmersoy'u ti'ye alan Serengil, " Kusura bakmayın bende kör nokta bunlar. Gerçi Ayşe böyle şeyleri çok takan bir insan değil. O yüzden karşılıklı öpüşüyor olabilirsiniz. Ama mesela ben düşünüyorum; benim en yakın arkadaşım eski sevgilimle beraber olsa ki; oldu bende ömürlük küslüktür bu. Modern ilişkiler bunlar. Ya dünyanın sonu geliyor ya da biz çok takılıyoruz? Biz mi yanlışız onlar mı doğru bilmiyorum. Bana göre bu iş çok anormal. Bunlar birbirlerine şahit bile olurlar' şeklinde konuştu.