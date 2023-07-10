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Seren Serengil'den dikkat çeken çıkış! "Acun'a bir noktada katılıyorum" diyerek paylaştı

10.07.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Seren Serengil son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Tatil pozunu paylaşan ünlü isim "Acun'a bir noktada katılıyorum" diyerek sitem etti.

Aşk hayatı ve iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim Seren Serengil son paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisi Mustafa Tohma ile tatile çıkan ve sık sık pozlarını paylaşan Serengil “Herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli.” sözleriyle gündem oldu.

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“Acun' a bir konuda çok katılıyorum insanlar yazın çalışmamalı…” diyen Serengil açıklamasında “Asla çalışmıyorum yıllardır ve bütün tv sözleşmelerimde vardır 23 yıldır haziran dedim mi giderim eylül sonu dönerim herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli.. “ cümlelerine yer verdi.

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Serengil “Yazın çalışmak nedir ya herkes bu sıcakta keyif çalmalı.. Bir tek memurlar sevindi diğerlerine de böyle bir güzellik yapın..” dedi.

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Acun Ilıcalı Seren Serengil magazin sevgilisi tohma

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