Seren Serengil'den dikkat çeken çıkış! "Acun'a bir noktada katılıyorum" diyerek paylaştı

Aşk hayatı ve iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim Seren Serengil son paylaşımıyla dikkat çekti. Sevgilisi Mustafa Tohma ile tatile çıkan ve sık sık pozlarını paylaşan Serengil “Herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli.” sözleriyle gündem oldu.

“Acun' a bir konuda çok katılıyorum insanlar yazın çalışmamalı…” diyen Serengil açıklamasında “Asla çalışmıyorum yıllardır ve bütün tv sözleşmelerimde vardır 23 yıldır haziran dedim mi giderim eylül sonu dönerim herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli.. “ cümlelerine yer verdi.

Serengil “Yazın çalışmak nedir ya herkes bu sıcakta keyif çalmalı.. Bir tek memurlar sevindi diğerlerine de böyle bir güzellik yapın..” dedi.