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Seren Serengil'den Fahriye Evcen yorumu! "Dizi tutsa hamile kalmazdı"

05.09.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin evlilikleri hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti. Seren Serengil, Fahriye Evcen'in hamile kalmasını dizisinin tutmamasına bağlayarak herkesi şoke etti.

Seren Serengil'den Fahriye Evcen yorumu! "Dizi tutsa hamile kalmazdı"

Bircan Bali ve Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i masaya yatırdı. İkinci kez hamile olan Evcen'in aşerdiği şeylerin videosunu paylaşmasına dair konuşan yorumcular çiftinin evlilikleri hakkında garip yorumlar yaptı.

Seren Serengil, Fahriye Evcen'in hamile kalmasına dair "Onun dizisi tutmadı tutsa bu hamile kalmazdı şimdi" dedi.

Ekran Alıntısı

Bircan Bali de bu sözün üzerine "Kazayla olmuştur belki" dedi.

Ekran Alıntısı

Serengil ise "Fahriye'nin dizileri tutmuyor bir de hoş bir kız. Çok kıskançmış Fahriye bir de... " yanıtını verdi.

Bircan Bali daha sonra Evcen'in dizisinin devam ettiğini ve reytinglerde iyi durumda olduğunu söyledi.

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Fahriye Evcen Seren Serengil evcen söyledi
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