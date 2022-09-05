Seren Serengil'den Fahriye Evcen yorumu! "Dizi tutsa hamile kalmazdı"

Bircan Bali ve Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i masaya yatırdı. İkinci kez hamile olan Evcen'in aşerdiği şeylerin videosunu paylaşmasına dair konuşan yorumcular çiftinin evlilikleri hakkında garip yorumlar yaptı.

Seren Serengil, Fahriye Evcen'in hamile kalmasına dair "Onun dizisi tutmadı tutsa bu hamile kalmazdı şimdi" dedi.

Bircan Bali de bu sözün üzerine "Kazayla olmuştur belki" dedi.

Serengil ise "Fahriye'nin dizileri tutmuyor bir de hoş bir kız. Çok kıskançmış Fahriye bir de... " yanıtını verdi.

Bircan Bali daha sonra Evcen'in dizisinin devam ettiğini ve reytinglerde iyi durumda olduğunu söyledi.

