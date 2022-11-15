Seren Serengil'den olay sözler! "Hadise'nin Rıza Sarraf'la..."

Her fırsatta Hadise'nin Rıza Sarraf'la birlikte olduğunu iddia eden Seren Serengil yine kendini tutamadı. Hadise'nin Ebru Gündeş ile arkadaş olduğu dönem Sarraf ile yasak aşk yaşadığını iddia eden Serengil "Ben o mesajları okudum Reza ile olan. Yetinmedim, Reza'nın avukatını aradım, avukat evet dedi. Ben söz verdiğim için burada söylemedim" demişti.

Serengil Hadise'nin son konserinde "Söylediklerimden dolayı hiç kimseye hesap vermek zorunda değilim. Şimdi ben bir şeyler söylerim ama manşet olmaya hiç niyetim yok" sözlerine kızdı ve bu sefer bambaşka bir iddia ortaya attı.

ŞOKE EDEN KARDEŞ DETAYI

Seren Serngil konuşmasında "Desin ki... Mesela... Reza'yla benim fotoğraflarım varmış desin mesela. Onu da kız kardeşim çekmedi desin mesela. Manşetse bu manşet bence. Kayalıklarda el ele bir fotoğrafınız varmış diye söylentiler varmış, böyle bir fotoğraf yok. Üstelik kız kardeşim çekmedi desin mesela. Diyebilir, bunları söyleyebilir."

Seren Serengil'in bu iddiası akıllara Hadise'nin küs olduğu kardeşini akıllara getirdi. Duyanlar "Kız kardeşi mi sızdırdı?", "Bir iddian varsa ispat et" yorumlarında bulundu.



