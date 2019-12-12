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Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’na olay gönderme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:44 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde haciz geldiği iddia edilen kafesini kapatacağını açıkladı. Subaşı'nın bu açıklamasının ardından Seren Serengil flaş bir yorumda bulundu.

Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’na olay gönderme

İlginç namaz açıklamasıyla yine gündeme gelmeyi başaran Şeyma Subaşı, YouTube hesabındaki programında sürekli yurt dışına çıktığı ve çok yoğun olduğu için Bebek’teki lüks kafesini kapatabileceğini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde haciz geldiği iddia edilen kafeye Subaşı’nın para yetiştiremediği ve eski eşi Acun Ilıcalı'nın da kirayı ödemeyi kestiği konuşuluyordu.

Subaşı’nın bu açıklamasının ardından Seren Serengil flaş bir yorum yaptı.

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Subaşı’nın Acun Ilıcalı ile tanışıp, ilişkiye başlamasına vesile olan “Var Mısın Yok Musun” yarışmasındaki günlerini hatırlatarak ve “En iyisi kutu açsın yine bak onda çok başarılıydı” dedi.

Serengil’in bu yorumuna Subaşı’nın nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.

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Seren Serengil Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı youtube

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
şu karı kuruşsuz kalsa ne güzel olur
oyle bi ihtimal yok cunku memlekette enayi bitmez.
@ftoprak58 acun boşandıklarını keşke çoğaltmasaydın nerden buluyosan tencere kapak
iyi laaf sokmus.. ama kutudan 1 tl cıkabiblir..
bence acunada bir gönderme var
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