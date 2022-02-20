MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil'den Sibel Kekilli yorumu!

Seren Serengil'den Sibel Kekilli yorumu!

20.02.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'daki partneri Arto ile birlikte Berlin'e gitti. Berlin'den paylaşımlar yapan Seren Serengil Arto'nun "Ben Sibel Kekilli" demesi üzerine yaptığı yorumla dikkat çekti.

Seren Serengil'den Sibel Kekilli yorumu!

Söylemezsem Olmaz programındaki yorumlarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil sahnelere döndü. Seren Serengil ünlülere söylediği sözlerle sık sık gündeme geliyor. Son olarak Berlin'de soluğu alan Serengil Sibel Kekilli ile ilgili ilginç bir yorum yaptı.

Seren Serengil'in Berlin'de yanında Arto da vardı. Arton Serengil'in video çektiğini görünce "Berlin in Berlin ben Sibel Kekilli" dedi. Seren Serengil ise bunun üzerine "Onlar hatırlamıyordur Sibel Kekilli'yi" dedi.

Arto ardından Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'yı göstererek "Bu da Sibel ile başrol oyuncusu" dedi.

Seren Serengil'in bu yorumuna çoğu takipçisi "Sibel unutulur mu? Game of Thrones'un en güzel oyuncusuydu" yorumları yaptı.

mG5PHRQga0yQcGONDBP9TQ

Sibel Kekilli ‘Duvara Karşı’daki rolüyle ses getirmişti. Başarılı oyuncu daha sonra Game of Thrones'da oynamıştı. Kekilli Türk takipçilerinden aldığı çirkin yorumlar sebebiyle Instagram hesabından Türkiye'yi bloklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski hali şoke etti! 'Paran varsa güzelsin'Eski hali şoke etti! 'Paran varsa güzelsin'
Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri olduArmağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu
Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı! 'Bal gibi ten'Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı! 'Bal gibi ten'
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Sibel Kekilli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'

Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

200 metre yükseklikte yürüyüş! ''Sonra alışıyorsunuz''

200 metre yükseklikte yürüyüş! ''Sonra alışıyorsunuz''

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Türkiye'ye dev yatırım! Dünyanın en büyük fabrikası...

Türkiye'ye dev yatırım! Dünyanın en büyük fabrikası...

Basın toplantısında taciz skandalı! Açıklama geldi...

Basın toplantısında taciz skandalı! Açıklama geldi...

İlginizi Çekebilir

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.