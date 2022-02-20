Seren Serengil'den Sibel Kekilli yorumu!

Söylemezsem Olmaz programındaki yorumlarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil sahnelere döndü. Seren Serengil ünlülere söylediği sözlerle sık sık gündeme geliyor. Son olarak Berlin'de soluğu alan Serengil Sibel Kekilli ile ilgili ilginç bir yorum yaptı.

Seren Serengil'in Berlin'de yanında Arto da vardı. Arton Serengil'in video çektiğini görünce "Berlin in Berlin ben Sibel Kekilli" dedi. Seren Serengil ise bunun üzerine "Onlar hatırlamıyordur Sibel Kekilli'yi" dedi.

Arto ardından Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'yı göstererek "Bu da Sibel ile başrol oyuncusu" dedi.

Seren Serengil'in bu yorumuna çoğu takipçisi "Sibel unutulur mu? Game of Thrones'un en güzel oyuncusuydu" yorumları yaptı.

Sibel Kekilli ‘Duvara Karşı’daki rolüyle ses getirmişti. Başarılı oyuncu daha sonra Game of Thrones'da oynamıştı. Kekilli Türk takipçilerinden aldığı çirkin yorumlar sebebiyle Instagram hesabından Türkiye'yi bloklamıştı.

