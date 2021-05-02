Seren Serengil eriyor! "4 kg yağ kalmış, çok tehlikeli"

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, sosyal medyada yeni fotoğraflarını paylaştı. Serengil'in son görüntüsü takipçilerinin gündemindeydi.

Paylaşımında evde olmadığı görülen Serengil'e yorum yağınca Serengil raporunun olduğunu söyledi. Bu sebeple şehirler arası yolculuk yapabildiğini söyleyen Serengil'in boyunu photosopla uzatması da gözden kaçmadı.

Bazı takipçileri zayıflığının çok çirkin olduğunu söyleyince Serengil bu yorumlara sessiz kalmadı ve şu yanıtı verdi:

"Elimde değil 4 kg yağ kalmış ve bu çok tehlikeli yiyorum da ama zayıflıyorum. Allah yardım etsin yapacak bir şeyim yok bir yandan çalışmak zorundayım koşturuyorum dinlenmiyorum da şimdi buraya gelmesem bu tekne en az üç ay bitmez mecburum ben de bayılmıyorum ama işte ben her işimin başında durmak zorundayım."

