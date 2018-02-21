Seren Serengil geceye damga vurdu

Geçtiğimiz günlerde 3 gün hapise giren ve daha sonra çıkar çıkmaz programına devam eden Seren Serengil, Gecce gecesinde adeta düşman çatlattı.

Gözler Seren'in üzerinde

1 / 14 Hilton Bomonti Oteli'nde gerçekleşen törene ünlü isimlerin ilgisi büyük oldu. Gecenin konuk sunucusu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Rebçer oldu. Tören öncesi boy gösteren ünlü isimler şıklık yarışına girdi.

2 / 14 Yaşar İpek'le aşk yaşayan Seren Serengil gecenin en dikkat çeken isimlerindendi.

3 / 14 Seren Serengil ile birlikte poz veren Yeşim Salkım, gecede kırmızı çiçekli bir elbise tercih etti.

4 / 14 İvana Sert geceden bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

5 / 14 Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Işıl Reçber'di.

6 / 14 Elif Güvendik

7 / 14 Özlem Yıldız

8 / 14 Mustafa Ceceli geceye eşi Selin İmer'le birlikte katıldı. Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi de törenin en şık isimlerindendi.

9 / 14 Sinan Akçıl

10 / 14 Bülent Ersoy - Orhan Gencebay

11 / 14 Emine Ün ve eşi Tolga Karakaş

12 / 14 Bengü siyah elbisesiyle göz doldurdu.

13 / 14 Güler Erçetingöz -Seda Sayan - Işıl Reçber - Nİhat Odabaşı - Elif Gönlüm