MAGAZİN

Seren Serengil geceye damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2018 09:38 | Son Güncelleme

Bu yıl 17.'si düzenlenen Gecce Mekan Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu.

Geçtiğimiz günlerde 3 gün hapise giren ve daha sonra çıkar çıkmaz programına devam eden Seren Serengil, Gecce gecesinde adeta düşman çatlattı.

Gözler Seren'in üzerinde

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Hilton Bomonti Oteli'nde gerçekleşen törene ünlü isimlerin ilgisi büyük oldu. Gecenin konuk sunucusu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Rebçer oldu. Tören öncesi boy gösteren ünlü isimler şıklık yarışına girdi.
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Yaşar İpek'le aşk yaşayan Seren Serengil gecenin en dikkat çeken isimlerindendi.
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Seren Serengil ile birlikte poz veren Yeşim Salkım, gecede kırmızı çiçekli bir elbise tercih etti.
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İvana Sert geceden bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
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Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Işıl Reçber'di.
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Elif Güvendik
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Özlem Yıldız
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Mustafa Ceceli geceye eşi Selin İmer'le birlikte katıldı. Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi de törenin en şık isimlerindendi.
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Sinan Akçıl
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Bülent Ersoy - Orhan Gencebay
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Emine Ün ve eşi Tolga Karakaş
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Bengü siyah elbisesiyle göz doldurdu.
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Güler Erçetingöz -Seda Sayan - Işıl Reçber - Nİhat Odabaşı - Elif Gönlüm
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Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan
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>>Gülben Ergen Seren Serengil Yeşim Salkım

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