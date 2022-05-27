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  4. Seren Serengil Gülşen'e benzetilince kendini savundu! "String yok altımda..."

Seren Serengil Gülşen'e benzetilince kendini savundu! "String yok altımda..."

27.05.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz'daki sert yorumlarıyla gündeme sık sık gelen Seren Serengil yeni klip çekti. Seren Serengil'in klibindeki dansını Arto Gülşen'in çok konuşulan kalça dansına benzetti. Seren Serengil ise bunu kabul etmeyerek bakın ne dedi.

Söylemezsem Olmaz programında Gülşen'in danslarını ve kıyafetlerini sert dille eleştiren ve ünlü şarkıcı hakkında konuşma yasağı olan Seren Serengil yeni klip çekti. Klibinin tanıtımını programda yapan Serengil'i Arto, Gülşen'e benzetti.

Seren Serengil bu benzetmeden rahatsız oldu ve hemen savunmaya geçti. Serengil savunmasında "Elbise ve plaj. Yazlık plaj sahne değil, bu hareketi yapıyorum ama string yok altımda. Ama mayolu sahnelerim de hepsi deniz kenarında suyun içinde" dedi.

Ekran Alıntısı

Serengil konuşmasının devamında ise "Sahne değil ama" diyerek kendini savundu.

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Seren Serengil
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