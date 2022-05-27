Seren Serengil Gülşen'e benzetilince kendini savundu! "String yok altımda..."

Söylemezsem Olmaz programında Gülşen'in danslarını ve kıyafetlerini sert dille eleştiren ve ünlü şarkıcı hakkında konuşma yasağı olan Seren Serengil yeni klip çekti. Klibinin tanıtımını programda yapan Serengil'i Arto, Gülşen'e benzetti.

Seren Serengil bu benzetmeden rahatsız oldu ve hemen savunmaya geçti. Serengil savunmasında "Elbise ve plaj. Yazlık plaj sahne değil, bu hareketi yapıyorum ama string yok altımda. Ama mayolu sahnelerim de hepsi deniz kenarında suyun içinde" dedi.

Serengil konuşmasının devamında ise "Sahne değil ama" diyerek kendini savundu.

