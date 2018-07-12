Yaşar İpek'le sürpriz şekilde nikâh masasına oturan Seren Serengil hamile mi? Yaşar İpek'in yakın arkadaşlarına "Teyze oluyorsun" yorumu Serengil'in hamile olduğu iddialarını doğrular gibi...

"MUTLULUĞUMUZU YAKINDA PAYLAŞIYORUZ"

4 gündür hastaneye gidip gelen Seren Serengil, "Her tarafımdan kan alındı biliyorsunuz. Kan pıhtılaşması vardı ve düşüklerim hep bu yüzdendi genetik testten tutun bir sürü kan testi ne kolum ne ayağım ne boynum delik deşiğim. Aman ne ağladım iğne fobim var çünkü ama şu an keyfim yerinde aile dostlarımızla mutluluğumuzu paylaşıyoruz yakında. Allah sizle de paylaşmayı nasip eder inşallah."

Serengil'in bu paylaşımı ise akıllara hamile kalmak için tedavi gördüğü iddialarını getirdi.

"TEYZE OLUYORSUN"

Bu olayın ardından Yaşar İpek'in yakın kız arkadaşlarına "Aşığım bu arkadaşına hadi teyze oluyorsun" yorumu bebek iddialarını adeta doğruladı.

Seren Serengil'in paylaşımında yumurtadan bebek çıkan emojisini koyması da dikkatlerden kaçmadı.





