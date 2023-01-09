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Seren Serengil "Herkes Şeyma taklidi yapıyor" yorumuna kızdı! "20 yaşından sonra evli adamın..."

09.01.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve Gülşen gibi Şeyma Subaşı'yla da yıldızı barışmayan Seren Serengil tekne pozlarını paylaştı. Seren Serengil tekne pozuna gelen "Herkes Şeyma taklidi yapıyor" yorumuyla çileden çıktı ve Subaşı'nı hedef alan sözler söyledi.

Seren Serengil "Herkes Şeyma taklidi yapıyor" yorumuna kızdı! "20 yaşından sonra evli adamın..."

Seren Serengil, geçtiğimiz gün yaz mevsiminden kalma pozlarını sosyal medyada paylaştı. Bu pozların üzerine bir kullanıcı, "Herkes Şeyma taklidi yapıyor" diyince, Seren Serengil fena patladı.

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Acun Ilıcalı'nın eski karısını her fırsatta eleştiren Serengil yine ona patladı.

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Şeyma Subaşı'na ağır sözler söyleyen Serengil, "Doğru söylüyorsun bizim annemiz babamız da bize sunduğu hayatı, bize verdiği görgüyü, vizyonu kutu açma yarışmasından hayatımıza kattığımız Şeyma'dan öğrendi" dedi.

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Hızını alamayan Seren Serengil devamında şunları yazdı:

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"İşte sizin de gördüğünüz görebildiğiniz de bu olduğundan bunu görüyorsunuz. O kızcağızın 20 yaşından sonra evli bir adamın ve adamların imkanlarını kullanarak tekneye binebildiğini, bizim doğduğumuzda bu imkanlara sahip olarak doğduğumuzu bilen biliyor. Sizin gibi bilmeyenler ve görmeyenler ancak Şeyma gibilerin hayatını takip ediyor ve biliyor biraz geliştirin kendinizi."


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