Seren Serengil ile Hande Yener’in barışmasına tepki

Hande Yener’in kankası, şarkıcı Aylin Coşkun çarşamba akşamı Emel Yıldırım’ın çıkardığı kozmetik markası ‘Mucize’nin tanıtım davetine katıldı. Hande Yener ile Seren Serengil’in küskünlüğünün sona ermesine sevindiğini söyledi.

‘KANIMI EMMESİNLER’

Aylin Coşkun, “Ama ben Seren ile barışmam. Müzik kariyerimde 14 yıl sonra gelen başarımı karaladı. Affetmeyi asla düşünmüyorum. Barışmak gibi bir niyetim yok” diye konuştu.

Sosyal medyada hakaret eden takipçilerine de şu mesajı gönderdi: “Kanımı emmekten vazgeçsinler. Her şeyin bedeli var, avukatım devreye girdi.”