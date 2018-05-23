MAGAZİN

Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 16:02 | Son Güncelleme

Seren Serengil-Yaşar İpek aşkı doludizgin devam ediyor. Serengil, nişanlısı Yaşar İpek ile el ele çekilmiş bir pozu takipçileriyle paylaştı.

Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu

Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla nişanlısı Yaşar İpek'e olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

1980427_2fef6bdf8a865bada242675ac38ee0e5_640x640

Seren Serengil, nişanlısı Yaşar İpek ile el ele çekilmiş bir pozu takipçileriyle paylaştı. Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığımı paylaşımına, şu notu düştü:

1980427_4594b55a6f2add48c11811fcb6f7c7ad_640x640

"Ben seni tanıdıkça, gün geçtikçe, bildikçe sevmedim. Ben seni tanıdıkça, bildikçe, yaşadıkça sana aşık oldum. Adamlığına, sahip çıkışına, değerinde verdiğin her şeyin üstünde tutuşuna, beni sevişine, merhametine, vicdanına aşık oldum. Başta bunu anlamadım, anlamam da zaman aldı. Senden öncesinde sevdiğimi sandığım, sevdiğimi söylediğim her anın koca bir hiç olduğunu... Seni sevdiğimde anladım. Beni anladığın ve katlanma gösterdiğin her lahza için sana tüm sevdiklerimin önünde teşekkür ediyorum. Seni fazla seviyorum"

1980427_58ce21176d81f329a5270e81ff7c439e_640x640

PARTNERGöbeği bile süslüGöbeği bile süslü
Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı
Hugh Grant ilk kez evlendi Hugh Grant ilk kez evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil yaşar ipek

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nihat Hatipoğlu'na sordu: Kaşlara şekil vermek caiz midir?

Nihat Hatipoğlu'na sordu: Kaşlara şekil vermek caiz midir?

Gökhan Kırdar taburcu oldu

Gökhan Kırdar taburcu oldu

'Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun'

'Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun'

Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı

Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı

Hugh Grant ilk kez evlendi

Hugh Grant ilk kez evlendi

Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.