Seren Serengil'in hedefinde Kim Kardashian vardı! "Kalçaları kamyon lastiği gibi..."

Söylemezsem Olmaz ekibinin hedefinde bu sefer Kim Kardashian vardı. Seren Serengil Kardashian/Jenner ailesinin üyesi Kim Kardashian'ın kalçalarına dair lafını esirgemedi. Kim Kardashian'ın tanındığı günden beri gündemden düşmeyen kalçalarıyla ilgili Seren Serengil de konuştu.

Seren Serengil Kim için "O avam haliyle... Kalitesiz seviyoruz dünya da öyle seviyor. Kylie'nin gideri var da..." dedi.

Seren Serengil konuşmasının devamında ise "O vücut yapısı böyle pigme gibi, çok çirkin bir kadın bana göre. Kalçaları çok kötü, bacak boyu iyice kısalıyor. Korkunç! Öyle kötü duruyor ki... Daha seksi görünmek için kamyon lastiği gibi bir oraya gidiyor bir buraya..." yorumunda bulundu.



