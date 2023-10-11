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Seren Serengil'in ilk konuğu Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur oldu! Anlattıklarıyla şoke etti! '13 yaşındaki kızım alkolik oldu'

11.10.2023 12:04 | Son Güncelleme:
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Son olarak Beyaz Tv'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil programdan olaylı bir şekilde ayrılmıştı. YouTube'da yeni bir programa başlayan Seren Serengil'in ilk konuğu Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur oldu. Aralarında çekişmeli bir velayet davası olan Deniz Uğur'un Reha Muhtar hakkında anlattıkları herkesi şoke etti.

Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Seren Serengil olaylı bir şekilde ayrıldığı Söylemezsem Olmaz'ın ardından YouTube'da yeni bir programa başladı. Serengil'in ilk konuğu Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur oldu. Aralarında şiddet ve velayet davası olan Uğur'un Reha Muhtar hakkında anlattıkları herkesi şaşırttı.

Eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesi uzun süre gündem olmuştu. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu.

deniz uğur seren

Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Çocukları için eski eşi Reha Muhtar'a karşı mücadele eden Deniz Uğur zor günlerin ardından kızının geçici velayetini almayı başarmıştı.

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Deniz Uğur, şimdi ise Seren Serengil'in programında anlattıklarıyla gündem oldu. Uğur babasının yanında alkolik olan 13 yaşındaki kızının ölümden döndüğünü, kızının babasını görmek istemediğini, onu dövdüğünü ve onun evinde alkole alıştığını söyledi.

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Ünlü oyuncu, Reha Muhtar’ın akli dengesinin yerinde olmadığının, şizofreni başlangıcı olduğunu ve alkolik olduğunu, çocukların onun yanında olmaması gerektiğini açıkladı.

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