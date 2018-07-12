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Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, İstanbul'da konser verdi. Gazeteci Ali Eyüpoğlu'nun Shakira ile görüşeceğini öğrenen Seren Serengil, "Modası geçmiş birini beklemek" diye yorum yapınca alay konusu oldu.

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, ''El Dorado Dünya Turnesi'' kapsamında geldiği İstanbul'da, Vodafone Park'ta konser verdi. Konsere akın eden ünlülerin yanı sıra birçok gazeteci Shakira ile görüşmek için sıraya girdi. Bu kişilerin arasında Ali Eyüpoğlu'nun olduğu öğrenen Seren Serengil, "Modası geçmiş birini beklemek sana yakışır mı?" yorumunu yaptı. Serengil'in bu yorumunu gören bazı kullanıcılar, "Tam Seren'e yakışır bir cümle" yorumunu yaptı.

"MODASI GEÇMİŞ BİRİNİ BEKLEMEK YAKIŞMAZ"
Gazeteci Ali Eyüpoğlu'nun Shakira için "Shakira ile kuliste görüşebilmek için gerekli yaldızlı, fosforlu bilekliğimizi taktık. Bekliyoruz" dediğini gören Seren Serengil, "Modası geçmiş birini beklemek koskoca Ali Eyüpoğlu'na yakışır mı? yorumunu yaptı.

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ALAY KONUSU OLDU
Serengil, Shakira için "Modası geçmiş" yorumuyla sosyal medya kullanıcıların diline düştü. Kullanıcılar Serengil için "Tam Seren'e yakışır bir cümle olmuş", "Shakira'nın tırnağı bile olamaz", "Seninde modan geçti ama sürekli kamera önündesin" gibi yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Shakira Seren Serengil

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