Seren Serengil'in son hali üzdü! "Lütfen photoshop olsun"

Zayıflamak amacıyla geçirdiği mide küçültme ameliyatın ardından 'dumping sendromu' yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, aşırı zayıflığıyla dikkat çekiyor.

"LÜTFEN PHOTOSHOP OLSUN"

Nişanlısıyla tatile çıkan Serengil, bir mayo markasının katalog çekimleri için objektif karşısına geçti. Hem iş hem tatil yapan ünlü sunucunun son hali sevenlerini üzdü. Aşırı zayıflayan Serengil'e takipçileri 'Lüften Photoshop olsun, bu kadar zayıflanmaz', 'Seren fotoğraflarını shop'luyor musun, bu ne zayıflık', 'Bir deri bir kemik kalmışsın, vazgeç artık şu ameliyatlardan' şeklinde yorumlarda bulundular.

Sosyal medya kullanıcılarının uyarını görmezden gelen Serengil kısa süre sonra fotoğrafını yoruma kapattı.

