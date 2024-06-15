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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Pişman değilim

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.06.2024 14:59
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Dün gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çektiği aracıyla eylem yapan ve 'SMA' hastalığına dikkat çekmek isteyen şüphelinin ilk ifadesine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli eylemden dolayı pişman olmadığını ifade etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eylemi gerçekleştiren R.C.Ç.'nin 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Pişman değilim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üzerine 'SMA' yazılı araçla eylem yapan R.C.Ç. nedeniyle köprü dün trafiğe çift yönlü kapatılmıştı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen R.C.Ç. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.C.Ç.'nin ifadesinde 'pişman değilim' dediği öğrenildi.

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GECE HAREKETLİ SAATLERE NEDEN OLDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç.'nin üzerinde 'SMA' yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı. R.C.Ç. polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. R.C.Ç.'nin teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açıldı. Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açıldı.

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YERLİKAYA '1,5 YILDIR BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRÜYOR' DEMİŞTİ

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

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'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde SMA hastalarına dikkat çekmek için eylem yaptığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

Express


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Anahtar Kelimeler:
SMA hastalığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü eylem
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