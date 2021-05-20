Seren Serengil'in Türkiye aşkı Maldivler'e ulaştı: Milliyetçi babanın kızıyız!

Bir süredir yaşadığı rahatsızlık Dumping Sendromu ile savaşan

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde tatil için Maldivler'e uçtu. Serengil, tatilin tadını çıkarırken, tanıştığı turist çiftle arasında geçen konuşmayı İnstagram hesabından yayınladı.

YENİ KOLEKSİYON'U İÇİN MALDİVLERİ TERCİH ETTİ

Mayo, bikini ve ayakkabılardan oluşan yeni koleksiyonunun tanıtım ve çekimleri için Maldivler’i tercih eden Serengil, cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Öte yandan Serengil, çekimler esnasında yanlarına gelen turist çiftle arasında geçen diyolog ise dikkat çekti.

MİLLİYETÇİ BİR BABANIN KIZIYIM

Çekimlerin ardından beğendiği pozlarını İnstagram hesbından yayınlayan Serengil, orada yaşadığı bir anısını fotoğrafının altına not düştü. Serengil, "Belki de bu dünyada gibi bir yer değil ondan. Masal gibi, biraz cennet gibi… Personelin çoğu oralı. O kadar iyiler ki, herşey seni mutlu etmek üstüne kurulu. Belki de bunu cok iyi başarabildikleri için hep mutlusun burada. Bir de havalı bir yanı var; bir Türk Oteli. Orada tüm tanıştığım insanlara bunu söylerken ki ifademi görseniz…