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Seren Serengil'in Türkiye aşkı Maldivler'e ulaştı: Milliyetçi babanın kızıyız!

20.05.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz adlı programda sunuculuk yapan Seren Serengil, bayram tatilini Maldivler'de geçidi. Maldivler’de turistlerle girdiği diyoloğu sosyal medyadan paylaşan Serengil, herkesi şaşırttı.

Seren Serengil'in Türkiye aşkı Maldivler'e ulaştı: Milliyetçi babanın kızıyız!

Bir süredir yaşadığı rahatsızlık Dumping Sendromu ile savaşan
Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde tatil için Maldivler'e uçtu. Serengil, tatilin tadını çıkarırken, tanıştığı turist çiftle arasında geçen konuşmayı İnstagram hesabından yayınladı.

YENİ KOLEKSİYON'U İÇİN MALDİVLERİ TERCİH ETTİ

Mayo, bikini ve ayakkabılardan oluşan yeni koleksiyonunun tanıtım ve çekimleri için Maldivler’i tercih eden Serengil, cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Öte yandan Serengil, çekimler esnasında yanlarına gelen turist çiftle arasında geçen diyolog ise dikkat çekti.

Seren Serengil'in Türkiye aşkı Maldivler'e ulaştı: Milliyetçi babanın kızıyız!

MİLLİYETÇİ BİR BABANIN KIZIYIM

Çekimlerin ardından beğendiği pozlarını İnstagram hesbından yayınlayan Serengil, orada yaşadığı bir anısını fotoğrafının altına not düştü. Serengil, "Belki de bu dünyada gibi bir yer değil ondan. Masal gibi, biraz cennet gibi… Personelin çoğu oralı. O kadar iyiler ki, herşey seni mutlu etmek üstüne kurulu. Belki de bunu cok iyi başarabildikleri için hep mutlusun burada. Bir de havalı bir yanı var; bir Türk Oteli. Orada tüm tanıştığım insanlara bunu söylerken ki ifademi görseniz…

Milliyetçi babanın kızıyız. Bir İngiliz müşteri, çekimler esnasında gelip bana nereli olduğumu sordu, Türk ‘üm dedim. ‘Oh really’ deyip kocasına döndü, Türk’müş dedi inanamayarak. ‘Bizim ülkemiz Müslüman bir ülkedir ama herkes yaşam biçiminde özgürdür. İsteyen kapalı gezer isteyen mayo giyer, kimse kimseye karışmaz. Biz Arap alemini de severiz tabii; ama biz farklıyız. Bazen müslüman oldugumuz için ideoljimiz, yaşam tarzımız aynı sanılıyor ama bu doğru değil’ diye de araya sıkıştırdım. Ayrica ‘Bu otel de girişimci cok başarılı bir iş kadınının oteli mesela’ dedim. İnsan böbürleniyor karşıdaki ifadeyi görünce. Bir aile bir ailedir, şaşırttık mı, şaşırttık. Türk kadını ve Türkiye imajı yabanci filmlerde hep kapalı çarşı, kafada kep… Onlarin eskilerde kaldığını ince bir ayar vererek anlatmak iyi geldi bana. Herkes bir haddini bilsin değil mi.” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Maldivler Seren Serengil
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