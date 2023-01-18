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Seren Serengil'in yerine kim gelecek? Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucusu kim oldu?

18.01.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen magazin programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz son zamanlarda gündemden düşmüyor. Programda sunuculuk yapan Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda ayrıldığını ayrıldığını resmen duyurmuştu. Program Bircan Bali ve Arto'nun sunumu ve zaman zaman alınan konuklarla devam etti. Seren Serengil'in yerine kim gelecek? Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucusu kim oldu? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...

Seren Serengil'in yerine kim gelecek? Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucusu kim oldu?

Beyaz Tv'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz son günlerde çok konuşuluyor. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil üçlüsü uzun zamandır magazin gündemini yorumluyordu ancak Seren Serengil geçtiğimiz haftalarda programdan olaylı bir şekilde ayrıldı. Tüm izleyenler Seren Serengil'in yerine kim gelecek? Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucusu kim oldu? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm ayrıntılar...

SEREN SERENGİL'İN YERİNE KİM GELECEK?

Geçtiğimiz günlerde Bircan Bali ve Arto ile canlı yayında bir tartışma yaşayan Seren Serengil, fenalaştığı için hastaneye kaldırılmıştı. Bu olayın ardından uzun süre programda yer almadı ve sonrasında ise programdan ayrıldığını duyurdu.

Ebru Şancı

Bu ayrılık ile birlikte yerine kimin geleceği merak edilmeye başlandı. Seren Serengil'in yerine gelecek isim ise çok geçmeden belli oldu. Ünlü Model Ebru Şancı, programda yorumcu olarak yer alacak.

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