Beyaz Tv'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz son günlerde çok konuşuluyor. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil üçlüsü uzun zamandır magazin gündemini yorumluyordu ancak Seren Serengil geçtiğimiz haftalarda programdan olaylı bir şekilde ayrıldı. Tüm izleyenler Seren Serengil'in yerine kim gelecek? Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucusu kim oldu? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm ayrıntılar...

SEREN SERENGİL'İN YERİNE KİM GELECEK?

Geçtiğimiz günlerde Bircan Bali ve Arto ile canlı yayında bir tartışma yaşayan Seren Serengil, fenalaştığı için hastaneye kaldırılmıştı. Bu olayın ardından uzun süre programda yer almadı ve sonrasında ise programdan ayrıldığını duyurdu.

Bu ayrılık ile birlikte yerine kimin geleceği merak edilmeye başlandı. Seren Serengil'in yerine gelecek isim ise çok geçmeden belli oldu. Ünlü Model Ebru Şancı, programda yorumcu olarak yer alacak.



