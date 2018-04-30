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Seren Serengil - Yaşar İpek'in nişanında neler yaşandı? Ünlü ismin dekoltesi damga vurdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 09:04 | Son Güncelleme

ŞARKICI Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek’le dün akşam nişanlandı.

Bir otelde düzenlenen törene 200’e yakın davetli katıldı.

Nişanda neler yaşandı? Yaşar İpek'in hareketi 'yok artık' dedirtti!

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ŞARKICI Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek’le dün akşam nişanlandı. Bir otelde düzenlenen törene 200’e yakın davetli katıldı.
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100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Seren Serengil, konuyla ilgili “Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı” dedi.
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Nişan töreninde çifti, Demet Akalın, Deniz Seki, Lerzan Mutlu gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
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TÖRENDE NELER YAŞANDI?Nişan törenine gelen konukları girişte Seren Serengil ve Yaşar İpek'in maketleriyle karşılaştı.
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Tören alanı çiçeklerle ve çiftin fotoğraflarıyla süslendi.
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Demet Akalın ve küs olan Alişan yıllar sonra aynı mekanda bir araya geldi.
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Yaşar İpek ve Seren Serengil, birlikte düet yaptı.
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Modacı Gülşah Saraçoğlu giydiği sırt dekolteli elbise ile gecenin en dikkat çeken ismiydi.
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Geçtiğimiz günlerde adı işadamı Murat Karabova ile anılan Deniz Seki birlikte eğlendi.
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Yaşar İpek’in yüzüğünü gösterip yaptığı hareket ‘yok artık’ dedirtti.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
evlenip 5 ay sora boşanırlar serene göre ne var sanki
DEKOLTE MÜTHİŞŞ...
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