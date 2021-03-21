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Seren Serengil yine kötüleşti! 'Yine 46 kiloya düştüm'

21.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden ve ameliyat olan Seren Serengil zor günler yaşıyor. 2016'da geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan Serengil, takipçilerinden yardım istedi.

Seren Serengil yine kötüleşti! 'Yine 46 kiloya düştüm'

Bir süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden ve ameliyat olan Seren Serengil zor günler yaşıyor. 2016'da geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan Serengil, takipçilerinden yardım istedi.

"HER YEMEKTEN SONRA SENDROM GEÇİRİYORUM"

Serengil, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum" ifadelerini kullandı.

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2016 YILINDA MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDU

2016'da mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil’e doktorları ‘geri dönüşüm ameliyatı’ olması gerektiğini söyledi.

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Bu operasyonda bağırsağın ‘gastrik bypass ameliyatı’ ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor.

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Seren Serengil
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