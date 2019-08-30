Seren Serengil: Yuvamı Gülben Ergen yıktı

Eşi Yaşar İpek ile boşanma aşamasına gelen Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda doktor kontrolü için geldiği Amerikan Hastanesi'nde Snob Magazin objektifine takıldı. Serengil, Yaşar İpek ile boşanma süreci ve Gülben Ergen hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Eşi Yaşar İpek'e boşanma davası açtığını söyleyen Seren Serengil, "Bu konuda ne söylesem boş. Bayramdan önce boşanma davası açmıştım. Benim için zor bir süreç. Tek bir düşüncem var o da bebeğimin sağlığı. Yaşar'la severek evlendim. Bizim yuvamızı yıkmak için çok uğraş verdiler.

Bu süreçte eşim benim yanımda olması gerekirken, bizim yuvamızı yıkmaya çalışan insanların yanında yer aldı. Yaşar gerçekten iyi bir insan ama son zamanlarda aklını çelmeye çalıştılar. Tek başına yuvamızı yıkmaya çalışan insanlarla uğraş verirken, onu yanımda göremedim. Bu yüzden boşanma kararı aldım. Yuvamızı Yaşar'ın ailesi ve Gülben Ergen yıktı. Evliliğimizi bu duruma getirmek için çok uğraştılar.

DOĞUM İÇİN AMERİKA'YA GİDİYOR

Konuşacak çok şey var ama şu an dediğim gibi hassas bir süreç geçirdiğim için fazla konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Doğumu ABD'de gerçekleştirecek olan Serengil, "Bebeğimin kalbi attıktan sonra Amerika'ya gitmek istiyorum. Bebeğimi böyle bir ortamda dünyaya getirmek istemiyorum. Yaklaşık bir ay sonra Amerika'ya gideceğim" dedi.



